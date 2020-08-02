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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Балтика
Крылья Советов - Балтика: обзор матча 02 августа 2020
Крылья Советов
02.08.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Балтика
85'
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Дудиев
84'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Д. Комбаров
83'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Кабутов
83'
77'
Желтая карточка
А. Макарчук
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
Д. Цыпченко
72'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
70'
61'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
60'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Чочиев
57'
Желтая карточка
М. Тишкин
36'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-3-1-1-2
39
Фролов
70
Кабутов
90
Бурлак
23
Чернов
23
Комбаров
8
Гацкан
2
Зеффан
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Цыпченко
9
Сарвели
4-1-1-3-1
39
Бориско
44
Тишкин
8
Дудиев
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
11
Чочиев
6
Кузьмин
33
Аллеф
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
70
Кабутов
8
Витюгов
8
Витюгов
70
Кабутов
23
Комбаров
4
Горшков
4
Горшков
23
Комбаров
10
Цыпченко
10
Гынсарь
10
Гынсарь
10
Цыпченко
8
Дудиев
4
Маклаков
4
Маклаков
8
Дудиев
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
11
Чочиев
8
Шаваев
8
Шаваев
11
Чочиев
Остались в запасе
Крылья Советов
Балтика
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Крылья Советов - Балтика
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
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