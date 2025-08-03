4 августа в Харькове на «Центральном стадионе» состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Металлист 1925» примет «Оболонь». Обе команды прошли насыщенную предсезонную подготовку, провели несколько контрольных матчей и теперь готовы к старту нового сезона. Харьковчане рассчитывают на успех дома, но киевский клуб подходит к матчу с отличными результатами в товарищеских играх и стабильной игрой в защите.

«Металлист 1925»

Команда завершила межсезонье с противоречивыми результатами. Из 5 последних матчей удалось выиграть только у «Ботошани» (2:0), остальные завершились поражениями от сильных соперников – «Панатинаикоса», «Вальдхофа» и «Боруссии М», несмотря на победу в последнем из них (3:1). В среднем «Металлист 1925» забивает 1.20 гола и пропускает 1.60 за матч. Ключевая проблема – нестабильная оборона, особенно в концовках. Однако на своeм поле команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что может сыграть важную роль в старте сезона.

«Оболонь»

Киевский коллектив уверенно провeл товарищеский цикл: победы над «Черноморцем», «Вересом» и ничьи с «Полтавой» и «Эпицентром» укрепили командный дух. За 5 последних игр «Оболонь» пропустила всего 3 мяча и забила 7. Команда хороша в позиционной защите и не оставляет соперникам много пространства. Отдельно стоит отметить стабильность – киевляне не проигрывают в последних 4 матчах, а также регулярно забивают, в том числе и в матчах против «Металлиста 1925».

Факты о командах:

«Металлист 1925»

Победа в 1 из 5 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 3 последних играх

Не проигрывает дома в 5 из 7 матчей

«Оболонь»

Победы в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено

Забивает в 3 матчах подряд

Надeжная оборона – 3 пропущенных за 5 игр

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Оболонь»

Форма «Оболони» внушает доверие: команда стабильно играет в защите и эффективно использует свои моменты. «Металлист 1925» на фоне сильных соперников выглядел уязвимо, особенно в обороне. Ожидается матч с умеренным количеством моментов, где гость может воспользоваться ошибками соперника. При этом харьковчане традиционно хорошо выступают на своeм поле, что добавляет интриги. Однако по качеству игры и балансу состава «Оболонь» выглядит предпочтительнее.

Рекомендованные ставки: