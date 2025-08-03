Введите ваш ник на сайте
«Металлист 1925» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 4 августа 2025 с коэффициентом 2.10

03 августа 2025 9:50
Металлист 1925 - Оболонь
04 авг. 2025, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
2.10
Победа «Оболони»
4 августа в Харькове на «Центральном стадионе» состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Металлист 1925» примет «Оболонь». Обе команды прошли насыщенную предсезонную подготовку, провели несколько контрольных матчей и теперь готовы к старту нового сезона. Харьковчане рассчитывают на успех дома, но киевский клуб подходит к матчу с отличными результатами в товарищеских играх и стабильной игрой в защите.

«Металлист 1925»

Команда завершила межсезонье с противоречивыми результатами. Из 5 последних матчей удалось выиграть только у «Ботошани» (2:0), остальные завершились поражениями от сильных соперников – «Панатинаикоса», «Вальдхофа» и «Боруссии М», несмотря на победу в последнем из них (3:1). В среднем «Металлист 1925» забивает 1.20 гола и пропускает 1.60 за матч. Ключевая проблема – нестабильная оборона, особенно в концовках. Однако на своeм поле команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что может сыграть важную роль в старте сезона.

«Оболонь»

Киевский коллектив уверенно провeл товарищеский цикл: победы над «Черноморцем», «Вересом» и ничьи с «Полтавой» и «Эпицентром» укрепили командный дух. За 5 последних игр «Оболонь» пропустила всего 3 мяча и забила 7. Команда хороша в позиционной защите и не оставляет соперникам много пространства. Отдельно стоит отметить стабильность – киевляне не проигрывают в последних 4 матчах, а также регулярно забивают, в том числе и в матчах против «Металлиста 1925».

Факты о командах:

«Металлист 1925»

  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускает в 3 последних играх
  • Не проигрывает дома в 5 из 7 матчей

«Оболонь»

  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Надeжная оборона – 3 пропущенных за 5 игр

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Металлист 1925
0 : 0
04.08.2025
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Металлист 1925
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Металлист 1925

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Оболонь»

Форма «Оболони» внушает доверие: команда стабильно играет в защите и эффективно использует свои моменты. «Металлист 1925» на фоне сильных соперников выглядел уязвимо, особенно в обороне. Ожидается матч с умеренным количеством моментов, где гость может воспользоваться ошибками соперника. При этом харьковчане традиционно хорошо выступают на своeм поле, что добавляет интриги. Однако по качеству игры и балансу состава «Оболонь» выглядит предпочтительнее.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Оболони» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Металлиста 1925» меньше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00

2.10
Победа «Оболони»
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Оболонь Металлист 1925
Рекомендуем
