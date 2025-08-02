3 августа 2025 года в 15:45 состоится матч третьего тура нового сезона в
российской Премьер-Лиге. Амбициозная «Балтика» сыграет с «Оренбургом».
«Балтика»
Команда из Калининграда прекрасно начала сезон после возвращения в РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева сперва показали неплохой футбол в поединке с московским «Динамо» (1:1), а затем и вовсе шокировали другой столичный клуб – «Спартак», разгромив «красно-белых» со счетом 3:0.
Последние три игры:
- Акрон – Балтика 2:1
- Спартак – Балтика 0:3
- Динамо Москва – Балтика 1:1
«Оренбург»
«Оренбург» во многом неожиданно для себя получил место в РПЛ и считался главным аутсайдером кампании 2025/2026. Впрочем, начало сезона выдалось весьма неплохим – команда успела отобрать очки у московского ЦСКА, а также расписать мировую с «Динамо» из Махачкалы.
Последние три игры:
- Рубин – Оренбург 2:0
- Оренбург – Динамо Махачкала 1:1
- Оренбург – ЦСКА 0:0
Очные встречи:
- Оренбург – Балтика 1:0
- Балтика – Оренбург 1:1
- Балтика – Оренбург 1:2
Прогноз на матч «Балтика» – «Оренбург»
«Балтика» не особо удачно играет в очных схватках с «Оренбургом». Похоже, сейчас для команды из Калининграда настало оптимальное время сломать неприятную традицию и набрать три очка.
Прогноз: победа «Балтики», коэффициент – 1.83. Прогноз на точный счет – 2:0.