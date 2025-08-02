3 августа 2025 года в 15:45 состоится матч третьего тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. Амбициозная «Балтика» сыграет с «Оренбургом».

«Балтика»

Команда из Калининграда прекрасно начала сезон после возвращения в РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева сперва показали неплохой футбол в поединке с московским «Динамо» (1:1), а затем и вовсе шокировали другой столичный клуб – «Спартак», разгромив «красно-белых» со счетом 3:0.

Последние три игры:

Акрон – Балтика 2:1

Спартак – Балтика 0:3

Динамо Москва – Балтика 1:1

«Оренбург»

«Оренбург» во многом неожиданно для себя получил место в РПЛ и считался главным аутсайдером кампании 2025/2026. Впрочем, начало сезона выдалось весьма неплохим – команда успела отобрать очки у московского ЦСКА, а также расписать мировую с «Динамо» из Махачкалы.

Последние три игры:

Рубин – Оренбург 2:0

Оренбург – Динамо Махачкала 1:1

Оренбург – ЦСКА 0:0

Очные встречи:

Оренбург – Балтика 1:0

Балтика – Оренбург 1:1

Балтика – Оренбург 1:2

Прогноз на матч «Балтика» – «Оренбург»

«Балтика» не особо удачно играет в очных схватках с «Оренбургом». Похоже, сейчас для команды из Калининграда настало оптимальное время сломать неприятную традицию и набрать три очка.

Прогноз: победа «Балтики», коэффициент – 1.83. Прогноз на точный счет – 2:0.