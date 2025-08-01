2 августа на стадионе «Орталык» в Алматы «Кайрат» примет «Улытау» в рамках 19-го тура казахстанской Премьер-лиги. Хозяева борются за чемпионство и подходят к матчу в отличной форме, тогда как гости находятся в зоне риска и не могут выиграть на протяжении пяти туров. Противостояние обещает быть односторонним по контролю мяча и количеству голевых моментов.

«Кайрат»

Алматинский клуб проводит один из сильнейших сезонов последних лет. После 18 туров команда занимает 2-е место с 40 очками, демонстрируя стабильность и эффективность как в чемпионате, так и на европейской арене. Последняя игра в лиге закончилась убедительной победой над «Тоболом» (3:1), а в Лиге чемпионов «Кайрат» разгромил финский КуПС со счeтом 3:0. Главным оружием команды остаeтся Дастан Сатпаев, на счету которого 11 голов в 25 матчах. «Кайрат» не проигрывает в 7 матчах подряд в лиге, забивает в 8 последних и в среднем поражает ворота соперников почти 2 раза за игру. При этом оборона остаeтся стабильной – всего 4 пропущенных гола за 5 последних матчей.

«Улытау»

Новичок Премьер-лиги переживает сложный период: всего 13 очков за 17 матчей и 12-е место в таблице. Команда не выигрывает уже 5 туров подряд и пропускает в каждом из этих матчей. Атака «Улытау» остаeтся одной из наименее результативных в лиге: 3 гола за 5 матчей (в среднем 0.60 за игру). Лучший бомбардир Жасулан Молдакараев отличился всего 3 раза за сезон. В обороне ситуация не лучше – 7 пропущенных мячей за 5 последних туров. Против таких команд, как «Кайрат», «Улытау» вынужден играть вторым номером, и это нередко оборачивается крупными поражениями.

Факты о командах

«Кайрат»

Победа 3:1 над «Тоболом» в последнем туре

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Обязательно забивает в 8 последних матчах

Сатпаев – 11 голов в 25 матчах

«Улытау»

Не побеждает в 5 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Молдакараев – 3 гола в 14 матчах

12 место с 13 очками

Прогноз на матч

«Кайрат» находится в отличной форме и на домашнем стадионе должен уверенно контролировать ход встречи. «Улытау» практически не создает голевых моментов против сильных соперников, в то время как «Кайрат» активно использует фланги и высокий прессинг. Всe указывает на преимущество хозяев как по качеству игры, так и по турнирной мотивации. Победа алматинцев выглядит практически безальтернативной.

