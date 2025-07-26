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«Велес» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90

26 июля 2025 9:31
Велес - Текстильщик
27 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
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1.90
Победа «Велеса»
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27 июля 2025 года на стадионе «Велес» в Москве состоится матч второго тура Второй лиги А, в котором «Велес» примет «Текстильщик». Обе команды стартовали с ничьей в первом туре и будут стремиться набрать очки в этом важном матче.

«Велес»

В первом туре «Велес» сыграл в ничью с «Машук-КМВ» (0:0). В последних 5 играх команда забила 7 голов, что даeт в среднем 1.40 гола за матч, при этом пропустила 4 гола (0.80 пропущенных гола за матч). Несмотря на хорошую игру в обороне, «Велес» имеет некоторые проблемы в атаке, и это становится важным аспектом для дальнейшего развития игры. На домашнем стадионе «Велес» всегда играют с особым настроем и будет стремиться улучшить результативность.

Для команды это отличный шанс исправить результат первого тура и одержать победу, играя перед своими болельщиками. Важным аспектом является стабильная игра в обороне, что может стать залогом успеха.

«Текстильщик»

«Текстильщик» после победы в первом туре 2:1 над «Тюменью» будет стремиться продолжить свою серию без поражений. В последних 5 играх команда забила 4 гола (в среднем 0.80 гола за матч), но при этом пропустила 5 голов. Проблемы с обороной заметны, и это может повлиять на результат против более сильного соперника, как «Велес».

В выездных играх «Текстильщик» часто не может продемонстрировать стабильную игру в защите, но они способны на контратаках создавать опасные моменты. Команда будет настроена на борьбу за очки и постарается не уступить на выезде.

Факты о командах

«Велес»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Проблемы с результативностью в атаке, но хорошая оборона

«Текстильщик»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Не стабилен в обороне, но способен на контратаки

Личные встречи
50% (5)
20% (2)
30% (3)
17
Забитых мячей
12
1.7
В среднем за матч
1.2
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
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0 : 2
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3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2 : 1
15.05.2021
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Россия. ФНЛ, 1 тур
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0 : 0
01.08.2020
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур
Велес
2 : 1
13.04.2019
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
1 : 1
03.09.2018
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
Велес
0 : 1
29.04.2018
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Текстильщик
3 : 2
16.09.2017
Велес
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Прогноз на матч «Велес» – «Текстильщик»

В матчах между этими командами ожидается напряжeнная борьба, где «Велес» будет фаворитом благодаря домашнему стадиону и лучшей игре в обороне. Несмотря на проблемы в атаке, команда должна воспользоваться преимуществом дома и постараться победить. «Текстильщик» в выездных матчах часто сталкивается с трудностями, особенно в обороне. С учeтом формы команд и мотивации «Велеса», можно ожидать их победу в этом матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Велеса» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.90
Победа «Велеса»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Текстильщик Велес
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