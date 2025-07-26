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«Велес» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90

26 июля 2025 9:16
Велес - Текстильщик
27 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
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1.90
Победа «Велеса»
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27 июля на стадионе «Велес» в Москве состоится матч 2-го тура Второй лиги А, в котором команда «Велес» примет «Текстильщик». Оба клуба стартовали с ничьей в первом туре, и теперь будет интересно, как они проявят себя в следующей игре. «Велес» сыграл вничью с «Машук-КМВ» (0:0), а «Текстильщик» победил «Тюмень» (2:1). Каждая команда будет стремиться улучшить свою форму и набрать очки, чтобы закрепить свою позицию в турнире.

«Велес»

Команда из Москвы не смогла одержать победу в первом туре, сыграв вничью 0:0 против «Машук-КМВ». В последних 5 играх «Велес» забил 7 голов (в среднем 1.40 гола за игру) и пропустил 4 гола. «Велес» стабильнее играет в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за матч. Однако команду не устраивает результативность в атаке, что будет необходимо исправить в матче с «Текстильщиком».

Для «Велеса» это домашний матч, что даeт дополнительное преимущество. Команда на своeм поле всегда играет более уверенно и стремится к победе. Если «Велес» наладит свою игру в атаке, его шансы на победу возрастут.

«Текстильщик»

После уверенной победы 2:1 над «Тюменью» в первом туре, «Текстильщик» продолжает демонстрировать хорошую форму. В последних 5 матчах «Текстильщик» забил 4 гола (в среднем 0.80 гола за игру), но при этом пропустил 5 голов, что даeт 1.00 гола за матч. С такими показателями в атаке и защите команда не может позволить себе расслабляться против более сильных соперников.

«Текстильщик» будет стремиться поддержать свою непобеждeнную серию и поработать над улучшением игры в атаке. В выездных матчах команда всегда старается продемонстрировать стабильную игру в обороне и контрнаступлениях.

Факты о командах

«Велес»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 0.80 пропущено за 5 матчей
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Сильная оборона, но слабая результативность в атаке

«Текстильщик»

  • Победа 2:1 над «Тюменью» в первом туре
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено за 5 матчей
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Проблемы с обороной, не всегда стабильна в атаке

Личные встречи
50% (5)
20% (2)
30% (3)
17
Забитых мячей
12
1.7
В среднем за матч
1.2
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
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3 : 2
12.03.2022
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Россия. ФНЛ, 9 тур
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2 : 0
05.09.2021
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Россия. ФНЛ, 42 тур
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2 : 1
15.05.2021
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Россия. ФНЛ, 1 тур
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0 : 0
01.08.2020
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур
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2 : 1
13.04.2019
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
1 : 1
03.09.2018
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
Велес
0 : 1
29.04.2018
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Текстильщик
3 : 2
16.09.2017
Велес
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Прогноз на матч «Велес» – «Текстильщик»

Матч обещает быть равным. «Велес» будет пытаться использовать преимущество домашнего стадиона, чтобы преодолеть проблемы с результативностью и улучшить игру в атаке. «Текстильщик» продемонстрировал хорошую оборону в первом туре, но против «Велеса» будет важно улучшить эффективность в атаке. Мы ожидаем, что обе команды будут бороться за победу, но, скорее всего, на домашнем поле «Велес» проявит себя более решительно. Прогнозируем напряжeнный матч с небольшим преимуществом хозяев поля.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Велеса» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

1.90
Победа «Велеса»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Текстильщик Велес
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