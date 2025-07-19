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«Нефтехимик» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60

19 июля 2025 9:31
Нефтехимик - Сокол
20 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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1.60
Победа «Нефтехимика» – коэффициент 1.60
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20 июля на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоится матч первого тура Первой лиги России между командами «Нефтехимик» и «Сокол». Это противостояние обещает быть интересным, учитывая текущую форму обеих команд.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах, не проигрывая в 5 последних играх. В этих играх команда забила 16 голов (в среднем 3.20 за игру) и пропустила 5 голов (1.00 за игру). Атакующие действия команды выглядят уверенно, и при этом они не пропускают слишком много.

Команда также продемонстрировала хорошие результаты в товарищеских матчах, например, победив «Арсенал Дзержинск» с крупным счeтом 8:0. На домашнем стадионе «Нефтехимик» традиционно играет уверенно, что даeт им преимущество в этом матче.

«Сокол»

«Сокол» имеет проблемы с результативностью, забив в последних 5 играх только 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Однако оборона выглядит стабильнее, пропустив всего 4 гола за те же 5 матчей (0.80 за игру). В последних выездных играх команда не проигрывает в 5 из 7 матчей, что подтверждает их стойкость.

Тем не менее, атакующие действия команды оставляют много вопросов. В товарищеских матчах они не смогли победить, что может быть признаком того, что форма «Сокола» не находится на пике. В атаке у команды есть пробелы, и это может стать проблемой против атакующего «Нефтехимика».

Факты о командах

«Нефтехимик»

  • Победа в 4 из 5 последних матчей
  • В последних 5 играх забил 16 голов (3.20 за игру)
  • Пропустил 5 голов в последних 5 играх (1.00 за игру)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах

«Сокол»

  • В последних 5 играх забил 8 голов (1.60 за игру)
  • Пропустил 4 гола в последних 5 играх (0.80 за игру)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Личные встречи
20% (2)
70% (7)
10% (1)
13
Забитых мячей
11
1.3
В среднем за матч
1.1
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 23 тур
Сокол
1 : 3
09.03.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.10.2024
Сокол
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2023
Сокол
Россия. Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
14.10.2023
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
1 : 2
17.04.2017
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
17.08.2010
Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Сокол
0 : 0
11.05.2010
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 31 тур
Сокол
3 : 2
22.10.2009
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
15.07.2009
Сокол
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Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сокол»

«Нефтехимик» выглядит фаворитом этого матча, особенно с учeтом их атакующего потенциала и стабильности в обороне. Команда забивает в среднем 3.20 гола за игру, что является значительным преимуществом над «Соколом», который забивает лишь 1.60 гола за матч.

«Сокол» имеет слабости в атаке и, несмотря на стабильность в обороне, вряд ли сможет остановить такой мощный атакующий потенциал «Нефтехимика». С учeтом текущей формы команд и игры на домашнем стадионе, победа «Нефтехимика» представляется наиболее вероятным исходом.

Рекомендация:

  • Победа «Нефтехимика» – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

1.60
Победа «Нефтехимика» – коэффициент 1.60
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Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Сокол Нефтехимик
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