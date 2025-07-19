20 июля на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоится матч первого тура Первой лиги России между командами «Нефтехимик» и «Сокол». Это противостояние обещает быть интересным, учитывая текущую форму обеих команд.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах, не проигрывая в 5 последних играх. В этих играх команда забила 16 голов (в среднем 3.20 за игру) и пропустила 5 голов (1.00 за игру). Атакующие действия команды выглядят уверенно, и при этом они не пропускают слишком много.

Команда также продемонстрировала хорошие результаты в товарищеских матчах, например, победив «Арсенал Дзержинск» с крупным счeтом 8:0. На домашнем стадионе «Нефтехимик» традиционно играет уверенно, что даeт им преимущество в этом матче.

«Сокол»

«Сокол» имеет проблемы с результативностью, забив в последних 5 играх только 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Однако оборона выглядит стабильнее, пропустив всего 4 гола за те же 5 матчей (0.80 за игру). В последних выездных играх команда не проигрывает в 5 из 7 матчей, что подтверждает их стойкость.

Тем не менее, атакующие действия команды оставляют много вопросов. В товарищеских матчах они не смогли победить, что может быть признаком того, что форма «Сокола» не находится на пике. В атаке у команды есть пробелы, и это может стать проблемой против атакующего «Нефтехимика».

Факты о командах

«Нефтехимик»

Победа в 4 из 5 последних матчей

В последних 5 играх забил 16 голов (3.20 за игру)

Пропустил 5 голов в последних 5 играх (1.00 за игру)

Не проигрывает в 5 последних матчах

«Сокол»

В последних 5 играх забил 8 голов (1.60 за игру)

Пропустил 4 гола в последних 5 играх (0.80 за игру)

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сокол»

«Нефтехимик» выглядит фаворитом этого матча, особенно с учeтом их атакующего потенциала и стабильности в обороне. Команда забивает в среднем 3.20 гола за игру, что является значительным преимуществом над «Соколом», который забивает лишь 1.60 гола за матч.

«Сокол» имеет слабости в атаке и, несмотря на стабильность в обороне, вряд ли сможет остановить такой мощный атакующий потенциал «Нефтехимика». С учeтом текущей формы команд и игры на домашнем стадионе, победа «Нефтехимика» представляется наиболее вероятным исходом.

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