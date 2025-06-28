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Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Кайрат»: Премьер-лига Казахстана, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:56
Ордабасы - Кайрат
29 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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3.20
Точный счёт 1:1
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29 июня в Шымкенте на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» примет «Кайрат» в рамках 14-го тура казахстанской Премьер-лиги. Ожидается напряженное противостояние между одним из самых стабильных домашних коллективов и претендентом на чемпионство.

«Ордабасы»

Команда из Шымкента постепенно возвращает баланс после неудачного мая. В последних трех турах подопечные занесли в актив 5 очков, включая важную победу над «Окжетпесом» и две ничьи. При этом «Ордабасы» не просто набирает очки, но и снова обрел дисциплину в защите: 4 пропущенных за 5 матчей – один из лучших показателей лиги. В нападении коллектив не столь убедителен – в тех же 5 турах только 4 гола, но при этом команда стабильно забивает в каждом из последних трeх матчей. Главная сила «Ордабасы» – плотная и компактная оборона, делающая ставку на прагматизм.

«Кайрат»

Команда из Алматы проводит хороший сезон и уверенно держится в зоне лидеров. 30 очков после 14 туров – результат достойный борьбы за чемпионство. «Кайрат» находится на серии из трeх матчей без поражений, при этом забивает в каждом из последних четырeх туров. Впрочем, оборона даeт сбои – 6 пропущенных в пяти встречах, включая два от «Жетысу» и поражение от «Окжетпеса». Ключевой фигурой атаки остаeтся Дастан Сатпаев с 9 мячами, но стабильности в игре в гостях всe же недостаeт.

Факты о командах:

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей турнира
  • В последних 5 играх – 0.80 гола в атаке и 0.80 – в защите
  • Забивает в 3 турах подряд

«Кайрат»

  • Побеждает в 3 из 4 последних матчей
  • Забивает в 4 турах подряд, в среднем – 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
34% (13)
26% (10)
39% (15)
34
Забитых мячей
51
0.89
В среднем за матч
1.34
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Ордабасы
1 : 0
14.05.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
4 : 0
08.03.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
2 : 1
02.11.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
1 : 2
31.03.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 0
20.08.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
23.04.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайрат
1 : 2
15.09.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 1
26.04.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 1
12.09.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайрат
3 : 0
29.04.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
3 : 1
03.11.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
1 : 3
30.08.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
0 : 1
05.07.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
0 : 0
27.04.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
2 : 0
06.10.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 1
22.07.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайрат
2 : 0
09.05.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
5 : 1
20.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Ордабасы
0 : 2
24.06.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
3 : 0
16.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Кайрат
1 : 1
01.10.2016
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Ордабасы
2 : 1
26.08.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайрат
2 : 2
15.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
17.04.2016
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Кайрат
2 : 0
08.11.2015
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Ордабасы
0 : 0
14.08.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайрат
2 : 1
20.06.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 2
11.04.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайрат
2 : 0
26.10.2014
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Ордабасы
0 : 1
20.09.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Ордабасы
1 : 0
24.05.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Кайрат
0 : 1
29.03.2014
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайрат
0 : 0
19.10.2013
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Ордабасы
1 : 2
15.09.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
0 : 0
29.06.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
1 : 0
24.04.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Ордабасы
0 : 0
15.09.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Кайрат
1 : 1
12.05.2012
Ордабасы
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Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайрат»

Матч ожидается равным: «Кайрат» имеет более яркую атаку, но «Ордабасы» стабилен в обороне. Домашняя форма и тактическая дисциплина хозяев могут нейтрализовать угрозу от Сатпаева и компании. Вероятен осторожный сценарий с минимумом голов, особенно в первом тайме. Исход матча будет решаться в одном-двух эпизодах.

Прогноз на точный счет: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Кайрат» меньше 1.5 – коэффициент 1.95

3.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Ордабасы
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Матч завершен
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Точный счёт 1:0 в пользу «Челябинска»
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