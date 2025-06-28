29 июня в Шымкенте на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» примет «Кайрат» в рамках 14-го тура казахстанской Премьер-лиги. Ожидается напряженное противостояние между одним из самых стабильных домашних коллективов и претендентом на чемпионство.

«Ордабасы»

Команда из Шымкента постепенно возвращает баланс после неудачного мая. В последних трех турах подопечные занесли в актив 5 очков, включая важную победу над «Окжетпесом» и две ничьи. При этом «Ордабасы» не просто набирает очки, но и снова обрел дисциплину в защите: 4 пропущенных за 5 матчей – один из лучших показателей лиги. В нападении коллектив не столь убедителен – в тех же 5 турах только 4 гола, но при этом команда стабильно забивает в каждом из последних трeх матчей. Главная сила «Ордабасы» – плотная и компактная оборона, делающая ставку на прагматизм.

«Кайрат»

Команда из Алматы проводит хороший сезон и уверенно держится в зоне лидеров. 30 очков после 14 туров – результат достойный борьбы за чемпионство. «Кайрат» находится на серии из трeх матчей без поражений, при этом забивает в каждом из последних четырeх туров. Впрочем, оборона даeт сбои – 6 пропущенных в пяти встречах, включая два от «Жетысу» и поражение от «Окжетпеса». Ключевой фигурой атаки остаeтся Дастан Сатпаев с 9 мячами, но стабильности в игре в гостях всe же недостаeт.

Факты о командах:

«Ордабасы»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей турнира

В последних 5 играх – 0.80 гола в атаке и 0.80 – в защите

Забивает в 3 турах подряд

«Кайрат»

Побеждает в 3 из 4 последних матчей

Забивает в 4 турах подряд, в среднем – 1.20 гола за игру

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайрат»

Матч ожидается равным: «Кайрат» имеет более яркую атаку, но «Ордабасы» стабилен в обороне. Домашняя форма и тактическая дисциплина хозяев могут нейтрализовать угрозу от Сатпаева и компании. Вероятен осторожный сценарий с минимумом голов, особенно в первом тайме. Исход матча будет решаться в одном-двух эпизодах.

Прогноз на точный счет: 1:1

Рекомендованные ставки: