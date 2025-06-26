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Прогноз на точный счет матча «Минск» – «Славия Мозырь»: Высшая лига Беларуси, 27 июня 2025

26 июня 2025 9:21
Минск - Славия-Мозырь
27 июн. 2025, пятница 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Славии Мозырь»
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27 июня на стадионе «Трактор» в Минске состоится интересное противостояние 14-го тура Высшей лиги Беларуси. «Минск», пребывающий в игровой яме, принимает одного из лидеров чемпионата – «Славию Мозырь», которая идeт второй и продолжает набирать очки. Хозяева ищут пути к стабилизации обороны, а гости демонстрируют зрелую игру и хорошие результаты в последних матчах.

«Минск»

Минская команда занимает 9-е место после 13 туров, но последние выступления вызывают беспокойство. За пять последних матчей «Минск» пропустил 14 голов – в среднем 2.8 за игру. Несмотря на то, что команда забивает в четырeх матчах подряд, эффективность в атаке остаeтся ограниченной – всего 5 голов за 5 туров (1.0 в среднем). Дмитрий Лисакович остаeтся лидером нападения, но команда нуждается в усилении фланговой игры и надeжности в центре обороны, особенно после поражения 1:5 от «Торпедо-БелАЗ» и 0:5 от «Динамо Брест».

«Славия Мозырь»

«Славия Мозырь» – один из претендентов на чемпионство. Команда не проигрывает в 5 турах подряд и в каждой из этих встреч забивает. За последние 5 матчей коллектив пропустил всего 2 гола, демонстрируя надeжность оборонительных связей. Средняя результативность – 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир – Андрей Соловей, у которого 7 мячей в 13 играх. В защите команда действует собранно, а в атаке использует высокий прессинг и быстрые фланговые подключения.

Факты о командах:

«Минск»

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 2.80 – в обороне (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 последних матчах

«Славия Мозырь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 0.40 – в защите (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 матчах подряд

Личные встречи
48% (12)
32% (8)
20% (5)
49
Забитых мячей
40
1.96
В среднем за матч
1.6
6:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 1
02.11.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
16.06.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
04.08.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 0
17.03.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
5 : 0
18.10.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
19.06.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 6
24.10.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
11.06.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Минск
2 : 1
21.10.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 3
25.04.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Минск
1 : 0
20.09.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 3
10.05.2019
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
2 : 2
20.08.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
2 : 2
23.04.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
6 : 2
16.09.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
6 : 2
12.05.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
2 : 1
22.08.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
03.05.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
10.11.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Минск
1 : 1
28.09.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
24.06.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 1
13.04.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Минск
3 : 0
15.09.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
14.07.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
03.05.2012
Минск
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Прогноз на матч «Минск» – «Славия Мозырь»

«Минск» сохраняет атакующий потенциал, но его перекрывают провалы в защите. На фоне слабых результатов, особенно в домашних матчах, встреча с организованной и хорошо структурированной «Славией» станет большим испытанием. Команда из Мозыря показывает зрелый футбол и умеет добывать результат как в атаке, так и в обороне. При этом хозяева способны зацепиться за гол, особенно учитывая их недавнюю серию с мячами. На выходе – логичный сценарий с уверенной победой гостей и голом от хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Славии Мозырь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Славии Мозырь» – коэффициент 6.00
  • Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Славии Мозырь» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Славии Мозырь»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Минск
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