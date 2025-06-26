27 июня на стадионе «Трактор» в Минске состоится интересное противостояние 14-го тура Высшей лиги Беларуси. «Минск», пребывающий в игровой яме, принимает одного из лидеров чемпионата – «Славию Мозырь», которая идeт второй и продолжает набирать очки. Хозяева ищут пути к стабилизации обороны, а гости демонстрируют зрелую игру и хорошие результаты в последних матчах.
«Минск»
Минская команда занимает 9-е место после 13 туров, но последние выступления вызывают беспокойство. За пять последних матчей «Минск» пропустил 14 голов – в среднем 2.8 за игру. Несмотря на то, что команда забивает в четырeх матчах подряд, эффективность в атаке остаeтся ограниченной – всего 5 голов за 5 туров (1.0 в среднем). Дмитрий Лисакович остаeтся лидером нападения, но команда нуждается в усилении фланговой игры и надeжности в центре обороны, особенно после поражения 1:5 от «Торпедо-БелАЗ» и 0:5 от «Динамо Брест».
«Славия Мозырь»
«Славия Мозырь» – один из претендентов на чемпионство. Команда не проигрывает в 5 турах подряд и в каждой из этих встреч забивает. За последние 5 матчей коллектив пропустил всего 2 гола, демонстрируя надeжность оборонительных связей. Средняя результативность – 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир – Андрей Соловей, у которого 7 мячей в 13 играх. В защите команда действует собранно, а в атаке использует высокий прессинг и быстрые фланговые подключения.
Факты о командах:
«Минск»
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 2.80 – в обороне (последние 5 матчей)
- Забивает в 4 последних матчах
«Славия Мозырь»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 0.40 – в защите (последние 5 матчей)
- Забивает в 5 матчах подряд
Прогноз на матч «Минск» – «Славия Мозырь»
«Минск» сохраняет атакующий потенциал, но его перекрывают провалы в защите. На фоне слабых результатов, особенно в домашних матчах, встреча с организованной и хорошо структурированной «Славией» станет большим испытанием. Команда из Мозыря показывает зрелый футбол и умеет добывать результат как в атаке, так и в обороне. При этом хозяева способны зацепиться за гол, особенно учитывая их недавнюю серию с мячами. На выходе – логичный сценарий с уверенной победой гостей и голом от хозяев.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Славии Мозырь».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Славии Мозырь» – коэффициент 6.00
- Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Славии Мозырь» больше 1.5 – коэффициент 2.05