27 июня на стадионе «Трактор» в Минске состоится интересное противостояние 14-го тура Высшей лиги Беларуси. «Минск», пребывающий в игровой яме, принимает одного из лидеров чемпионата – «Славию Мозырь», которая идeт второй и продолжает набирать очки. Хозяева ищут пути к стабилизации обороны, а гости демонстрируют зрелую игру и хорошие результаты в последних матчах.

«Минск»

Минская команда занимает 9-е место после 13 туров, но последние выступления вызывают беспокойство. За пять последних матчей «Минск» пропустил 14 голов – в среднем 2.8 за игру. Несмотря на то, что команда забивает в четырeх матчах подряд, эффективность в атаке остаeтся ограниченной – всего 5 голов за 5 туров (1.0 в среднем). Дмитрий Лисакович остаeтся лидером нападения, но команда нуждается в усилении фланговой игры и надeжности в центре обороны, особенно после поражения 1:5 от «Торпедо-БелАЗ» и 0:5 от «Динамо Брест».

«Славия Мозырь»

«Славия Мозырь» – один из претендентов на чемпионство. Команда не проигрывает в 5 турах подряд и в каждой из этих встреч забивает. За последние 5 матчей коллектив пропустил всего 2 гола, демонстрируя надeжность оборонительных связей. Средняя результативность – 1.4 гола за игру. Лучший бомбардир – Андрей Соловей, у которого 7 мячей в 13 играх. В защите команда действует собранно, а в атаке использует высокий прессинг и быстрые фланговые подключения.

Факты о командах:

«Минск»

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 2.80 – в обороне (последние 5 матчей)

Забивает в 4 последних матчах

«Славия Мозырь»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 0.40 – в защите (последние 5 матчей)

Забивает в 5 матчах подряд

Прогноз на матч «Минск» – «Славия Мозырь»

«Минск» сохраняет атакующий потенциал, но его перекрывают провалы в защите. На фоне слабых результатов, особенно в домашних матчах, встреча с организованной и хорошо структурированной «Славией» станет большим испытанием. Команда из Мозыря показывает зрелый футбол и умеет добывать результат как в атаке, так и в обороне. При этом хозяева способны зацепиться за гол, особенно учитывая их недавнюю серию с мячами. На выходе – логичный сценарий с уверенной победой гостей и голом от хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Славии Мозырь».

Рекомендованные ставки: