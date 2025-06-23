24 июня 2025 года на стадионе «Банк оф Америка» состоится захватывающий матч Клубного чемпионата мира между португальской «Бенфикой» и немецкой «Баварией». Обе команды показали отличные результаты на турнире, и эта встреча обещает быть ярким сражением между одними из самых сильных клубов мира.
«Бенфика»
«Бенфика» продемонстрировала отличную форму в первых матчах турнира, одержав крупную победу над «Окленд Сити» (6:0). В последних 5 играх команда забила 11 голов, но при этом пропустила 7. Средний показатель забитых голов составляет 2.20 за игру, а пропущенных – 1.40. В атаке команда выглядит мощно, но в обороне они порой дают соперникам шансы для взятия ворот.
Бенфика не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и будет стремиться продлить свою успешную серию, но предстоит сразиться с одним из самых грозных клубов Европы.
«Бавария»
«Бавария» продемонстрировала свою мощь в предыдущем матче турнира, победив «Бока Хуниорс» с результатом 2:1. В последних 5 играх «Бавария» забила 21 гол, в то время как пропустила всего 4. Средний показатель забитых голов составляет 4.20 за матч, а пропущенных – всего 0.80. Команда под руководством Юппа Хайнкеса выглядит невероятно сильной и сбалансированной как в атаке, так и в обороне.
Бавария не проигрывает в последних 4 матчах и продолжает показывать отличные результаты как на международной арене, так и в домашних чемпионатах. Команда уверенно забивает в последних матчах и выглядит фаворитом этой встречи.
Факты о командах
«Бенфика»
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.
- Забивает в 17 из последних 21 матчей.
«Бавария»
- В последних 5 играх забивает в среднем 4.20 гола за матч.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Не проигрывает в последних 4 матчах.
- Забивает в 19 из последних 21 матчей.
Прогноз на матч «Бенфика» – «Бавария»
«Бенфика» будет испытывать серьезные трудности в матче с такой мощной командой, как «Бавария». Несмотря на отличные атакующие действия, у «Бенфики» есть проблемы в обороне, которые «Бавария» может эффективно использовать. Немецкая команда впечатляет своей результативностью и сильной игрой в защите, что делает еe фаворитом этой встречи.
Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Баварии».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 3:1 в пользу «Баварии» – коэффициент 6.50
- Оба тайма: победа «Баварии» – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.90