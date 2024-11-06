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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Бенфика
Бавария - Бенфика: обзор матча 06 ноября 2024
Бавария
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
67'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Бенфика
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
90'
+2
86'
Замена
Б. Роллхайзер
️️️️
Р. Саншеш
79'
Замена
А. Кабрал
️️️️
О. Кекчю
Желтая карточка
Д. Мусиала
73'
71'
Желтая карточка
О. Кекчю
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Г. Кейн
67'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
56'
56'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
К. Актюркоглу
46'
Замена
В. Павлидис
️️️️
И. Каборе
46'
Замена
Я. Бесте
️️️️
З. Амдуни
26'
Желтая карточка
И. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Бавария
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
12
Флорентину
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
36
Палинья
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-2-1-1
1
Трубин
44
Араужо
14
Силва
30
Отаменди
12
Каборе
14
Эушнес
18
Каррерас
8
Саншеш
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Амдуни
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
11
Амдуни
19
Бесте
19
Бесте
11
Амдуни
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
8
Саншеш
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
8
Саншеш
10
Кекчю
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Кекчю
12
Каборе
14
Павлидис
14
Павлидис
12
Каборе
Остались в запасе
Бавария
Бенфика
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Бавария - Бенфика
1
2
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
8
Офсайды
1
3
Количество передач
873
315
Сейвы
0
9
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.08
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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