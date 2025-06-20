В Бресте состоится важный матч, в котором «Динамо Брест» постарается сохранить позиции в зоне еврокубков, а «Гомель» – реабилитироваться после провала в прошлом туре. Обе команды имеют яркие особенности, и матч обещает быть результативным.

«Динамо Брест»

Команда демонстрирует уверенную форму, особенно в атаке. За 12 туров «Динамо Брест» забил 23 гола – это лучший показатель чемпионата. Лидер нападения Егор Корцов находится в отличной форме и уже отметился 7 мячами. Команда побеждает в четырeх из пяти последних матчей, включая разгром «Орши» в Кубке (8:1) и уверенное выступление против «Минска» (5:0). Оборона неидеальна, но стабильно выдерживает давление – лишь 4 пропущенных мяча за 5 туров.

«Гомель»

«Гомель» пока не находит стабильности. Команда чередует победы с поражениями и нестабильна в атаке. Да, «Гомель» выиграл три матча в последних пяти турах, но поражения от «Динамо Минск» (0:1) и «Арсенала Дзержинск» (0:2) указывают на уязвимости, особенно в матчах с командами из верхней части таблицы. Однако оборона выглядит крепко – лишь 3 пропущенных мяча в пяти играх. Барсуков с 4 мячами остаeтся лидером нападения, но поддержка партнeров невысока.

Факты о командах

«Динамо Брест»

Забивает в 8 последних матчах подряд

В среднем 3.60 гола за игру (последние 5 туров)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Наибольшее количество забитых мячей в чемпионате

«Гомель»

В последних 5 матчах: 3 победы, 2 поражения

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В среднем 1.20 гола за игру в атаке

Лучшая игра в защите была против «Нафтана» – 2:0

Личные встречи 36% (10) 21% (6) 43% (12) 39 Забитых мячей 39 1.39 В среднем за матч 1.39 6:0 Крупнейшая победа 6:3 Самый результативный матч: 6:3 Самая крупная ничья: 3:3 Беларусь. Высшая лига, 23 тур Гомель 2 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 8 тур Динамо-Брест 1 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Гомель 1 : 4 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест 3 : 3 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Динамо-Брест 1 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Гомель 1 : 0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Гомель 0 : 0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест 1 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Гомель 1 : 2 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Динамо-Брест 3 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Динамо-Брест 0 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Гомель 0 : 6 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 30 тур Гомель 0 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 15 тур Динамо-Брест 3 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 23 тур Динамо-Брест 0 : 4 Гомель Беларусь. Высшая лига, 10 тур Гомель 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 13 тур Гомель 6 : 3 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо-Брест 2 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 15 тур Гомель 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо-Брест 1 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 20 тур Гомель 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 24 тур Динамо-Брест 2 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест 0 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 31 тур Динамо-Брест 0 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 15 тур Динамо-Брест 1 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 4 тур Гомель 2 : 0 Динамо-Брест Чемпионат Белоруссии, 21 тур Гомель 3 : 1 Динамо-Брест Чемпионат Белоруссии, 8 тур Динамо-Брест 3 : 1 Гомель

Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Гомель»

«Динамо Брест» сейчас выглядит сильнее как по результатам, так и по динамике игры. Команда регулярно забивает, и у «Гомеля» может возникнуть немало проблем, несмотря на неплохую статистику пропущенных мячей. Важно, что «Гомель» способен отвечать – команда забивает в большинстве встреч. Это делает ставку на обмен голами перспективной. Однако игра на домашнем поле и атакующий стиль брестчан делают их фаворитом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки: