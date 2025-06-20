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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Брест» – «Гомель»: Высшая лига, 21 июня 2025

20 июня 2025 9:03
Динамо-Брест - Гомель
21 июн. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Брест»
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В Бресте состоится важный матч, в котором «Динамо Брест» постарается сохранить позиции в зоне еврокубков, а «Гомель» – реабилитироваться после провала в прошлом туре. Обе команды имеют яркие особенности, и матч обещает быть результативным.

«Динамо Брест»

Команда демонстрирует уверенную форму, особенно в атаке. За 12 туров «Динамо Брест» забил 23 гола – это лучший показатель чемпионата. Лидер нападения Егор Корцов находится в отличной форме и уже отметился 7 мячами. Команда побеждает в четырeх из пяти последних матчей, включая разгром «Орши» в Кубке (8:1) и уверенное выступление против «Минска» (5:0). Оборона неидеальна, но стабильно выдерживает давление – лишь 4 пропущенных мяча за 5 туров.

«Гомель»

«Гомель» пока не находит стабильности. Команда чередует победы с поражениями и нестабильна в атаке. Да, «Гомель» выиграл три матча в последних пяти турах, но поражения от «Динамо Минск» (0:1) и «Арсенала Дзержинск» (0:2) указывают на уязвимости, особенно в матчах с командами из верхней части таблицы. Однако оборона выглядит крепко – лишь 3 пропущенных мяча в пяти играх. Барсуков с 4 мячами остаeтся лидером нападения, но поддержка партнeров невысока.

Факты о командах

«Динамо Брест»

  • Забивает в 8 последних матчах подряд
  • В среднем 3.60 гола за игру (последние 5 туров)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Наибольшее количество забитых мячей в чемпионате

«Гомель»

  • В последних 5 матчах: 3 победы, 2 поражения
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В среднем 1.20 гола за игру в атаке
  • Лучшая игра в защите была против «Нафтана» – 2:0

Личные встречи
36% (10)
21% (6)
43% (12)
39
Забитых мячей
39
1.39
В среднем за матч
1.39
6:0
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
27.09.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
1 : 1
11.05.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 4
08.10.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 3
21.05.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.10.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
1 : 0
19.06.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Гомель
0 : 0
24.09.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
1 : 0
16.05.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
26.10.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
3 : 0
16.06.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
0 : 0
24.11.2018
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Гомель
0 : 6
29.06.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
0 : 1
26.11.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
3 : 0
01.07.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
0 : 4
19.10.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
2 : 0
17.06.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Гомель
6 : 3
16.06.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
2 : 0
06.04.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
2 : 0
30.06.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 1
17.04.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 0
01.11.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
2 : 1
15.09.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
0 : 1
07.05.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
0 : 2
05.11.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 2
26.06.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
2 : 0
15.04.2011
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Гомель
3 : 1
27.09.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Динамо-Брест
3 : 1
17.05.2009
Гомель
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Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Гомель»

«Динамо Брест» сейчас выглядит сильнее как по результатам, так и по динамике игры. Команда регулярно забивает, и у «Гомеля» может возникнуть немало проблем, несмотря на неплохую статистику пропущенных мячей. Важно, что «Гомель» способен отвечать – команда забивает в большинстве встреч. Это делает ставку на обмен голами перспективной. Однако игра на домашнем поле и атакующий стиль брестчан делают их фаворитом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Брест».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Брест» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Брест»
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Гомель Динамо-Брест
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