В Бресте состоится важный матч, в котором «Динамо Брест» постарается сохранить позиции в зоне еврокубков, а «Гомель» – реабилитироваться после провала в прошлом туре. Обе команды имеют яркие особенности, и матч обещает быть результативным.
«Динамо Брест»
Команда демонстрирует уверенную форму, особенно в атаке. За 12 туров «Динамо Брест» забил 23 гола – это лучший показатель чемпионата. Лидер нападения Егор Корцов находится в отличной форме и уже отметился 7 мячами. Команда побеждает в четырeх из пяти последних матчей, включая разгром «Орши» в Кубке (8:1) и уверенное выступление против «Минска» (5:0). Оборона неидеальна, но стабильно выдерживает давление – лишь 4 пропущенных мяча за 5 туров.
«Гомель»
«Гомель» пока не находит стабильности. Команда чередует победы с поражениями и нестабильна в атаке. Да, «Гомель» выиграл три матча в последних пяти турах, но поражения от «Динамо Минск» (0:1) и «Арсенала Дзержинск» (0:2) указывают на уязвимости, особенно в матчах с командами из верхней части таблицы. Однако оборона выглядит крепко – лишь 3 пропущенных мяча в пяти играх. Барсуков с 4 мячами остаeтся лидером нападения, но поддержка партнeров невысока.
Факты о командах
«Динамо Брест»
- Забивает в 8 последних матчах подряд
- В среднем 3.60 гола за игру (последние 5 туров)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Наибольшее количество забитых мячей в чемпионате
«Гомель»
- В последних 5 матчах: 3 победы, 2 поражения
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- В среднем 1.20 гола за игру в атаке
- Лучшая игра в защите была против «Нафтана» – 2:0
Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Гомель»
«Динамо Брест» сейчас выглядит сильнее как по результатам, так и по динамике игры. Команда регулярно забивает, и у «Гомеля» может возникнуть немало проблем, несмотря на неплохую статистику пропущенных мячей. Важно, что «Гомель» способен отвечать – команда забивает в большинстве встреч. Это делает ставку на обмен голами перспективной. Однако игра на домашнем поле и атакующий стиль брестчан делают их фаворитом.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Брест».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Брест» – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 1.5 – коэффициент 1.85