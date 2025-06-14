15 июня в Пензе состоится матч 12-го тура Второй лиги Б между «Зенитом Пенза» и «СКА-Хабаровск-2». Обе команды переживают непростые времена, однако мотивация на предстоящую встречу у них разная: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости отчаянно борются за выживание, несмотря на растущий отрыв от середины таблицы.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» после 11 туров занимает 9-е место с 15 очками. Команда не может выиграть уже четыре тура подряд, причeм в трeх из них даже не забила. Последний матч завершился домашней ничьей 0:0 против «Спартака Тамбов». Это отражает ключевую проблему коллектива – слабую реализацию: всего 4 гола в пяти последних матчах. В среднем – 0.8 гола за игру.

«СКА-Хабаровск-2»

Филиал дальневосточного клуба пока занимает 14-е, предпоследнее место с 7 очками. Команда проиграла 6 матчей подряд, при этом лишь однажды проиграв с минимальным счeтом. Последние поражения – 0:3 от «Салюта» и 0:3 от «Знамени Труда» – подчeркивают серьeзные проблемы в защите. Всего за последние 5 туров команда пропустила 17 мячей – в среднем 3.4 за игру.

Факты о командах:

«Зенит Пенза»

Не выигрывает 4 матча подряд

В среднем 0.8 гола за игру, 1.0 – пропущенного (последние 5 матчей)

Забивает в 2 из 5 последних матчей

Дмитрий Коноплeв – 5 голов в 10 матчах

«СКА-Хабаровск-2»

Проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем 1.2 гола за игру, 3.4 – пропущенных (последние 5 матчей)

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 20% (1) 40% (2) 40% (2) 5 Забитых мячей 7 1 В среднем за матч 1.4 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур Зенит 2 : 1 СКА-Хабаровск-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Зенит Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур Зенит 2 : 3 СКА-Хабаровск-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 20 тур СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Зенит Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур Зенит 1 : 3 СКА-Хабаровск-2

Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «СКА-Хабаровск-2»

Обе команды находятся в кризисе, но проблемы «СКА-Хабаровск-2» имеют более системный характер. Пензяки, несмотря на отсутствие побед в последних турах, сохраняют оборонительную стабильность и демонстрируют более выстроенную игру. Против нестабильной и «дырявой» обороны хабаровчан у хозяев будет шанс наконец-то прервать серию без побед.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенита Пенза»

Рекомендованные ставки: