15 июня в Пензе состоится матч 12-го тура Второй лиги Б между «Зенитом Пенза» и «СКА-Хабаровск-2». Обе команды переживают непростые времена, однако мотивация на предстоящую встречу у них разная: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости отчаянно борются за выживание, несмотря на растущий отрыв от середины таблицы.
«Зенит Пенза»
«Зенит Пенза» после 11 туров занимает 9-е место с 15 очками. Команда не может выиграть уже четыре тура подряд, причeм в трeх из них даже не забила. Последний матч завершился домашней ничьей 0:0 против «Спартака Тамбов». Это отражает ключевую проблему коллектива – слабую реализацию: всего 4 гола в пяти последних матчах. В среднем – 0.8 гола за игру.
«СКА-Хабаровск-2»
Филиал дальневосточного клуба пока занимает 14-е, предпоследнее место с 7 очками. Команда проиграла 6 матчей подряд, при этом лишь однажды проиграв с минимальным счeтом. Последние поражения – 0:3 от «Салюта» и 0:3 от «Знамени Труда» – подчeркивают серьeзные проблемы в защите. Всего за последние 5 туров команда пропустила 17 мячей – в среднем 3.4 за игру.
Факты о командах:
«Зенит Пенза»
- Не выигрывает 4 матча подряд
- В среднем 0.8 гола за игру, 1.0 – пропущенного (последние 5 матчей)
- Забивает в 2 из 5 последних матчей
- Дмитрий Коноплeв – 5 голов в 10 матчах
«СКА-Хабаровск-2»
- Проигрывает в 6 матчах подряд
- В среднем 1.2 гола за игру, 3.4 – пропущенных (последние 5 матчей)
- Пропускает в 6 последних матчах
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «СКА-Хабаровск-2»
Обе команды находятся в кризисе, но проблемы «СКА-Хабаровск-2» имеют более системный характер. Пензяки, несмотря на отсутствие побед в последних турах, сохраняют оборонительную стабильность и демонстрируют более выстроенную игру. Против нестабильной и «дырявой» обороны хабаровчан у хозяев будет шанс наконец-то прервать серию без побед.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенита Пенза»
Рекомендованные ставки:
- Победа «Зенит Пенза» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Точный счeт 2:1 в пользу «Зенит Пенза» – коэффициент 6.50
- Индивидуальный тотал «СКА-Хабаровск-2» больше 0.5 – коэффициент 1.75