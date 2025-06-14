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Прогноз на точный счет матча «Зенит Пенза» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025

14 июня 2025 12:00
Зенит - СКА-Хабаровск-2
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенит Пенза»
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15 июня в Пензе состоится матч 12-го тура Второй лиги Б между «Зенитом Пенза» и «СКА-Хабаровск-2». Обе команды переживают непростые времена, однако мотивация на предстоящую встречу у них разная: хозяева стремятся прервать серию неудач, а гости отчаянно борются за выживание, несмотря на растущий отрыв от середины таблицы.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» после 11 туров занимает 9-е место с 15 очками. Команда не может выиграть уже четыре тура подряд, причeм в трeх из них даже не забила. Последний матч завершился домашней ничьей 0:0 против «Спартака Тамбов». Это отражает ключевую проблему коллектива – слабую реализацию: всего 4 гола в пяти последних матчах. В среднем – 0.8 гола за игру.

«СКА-Хабаровск-2»

Филиал дальневосточного клуба пока занимает 14-е, предпоследнее место с 7 очками. Команда проиграла 6 матчей подряд, при этом лишь однажды проиграв с минимальным счeтом. Последние поражения – 0:3 от «Салюта» и 0:3 от «Знамени Труда» – подчeркивают серьeзные проблемы в защите. Всего за последние 5 туров команда пропустила 17 мячей – в среднем 3.4 за игру.

Факты о командах:

«Зенит Пенза»

  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • В среднем 0.8 гола за игру, 1.0 – пропущенного (последние 5 матчей)
  • Забивает в 2 из 5 последних матчей
  • Дмитрий Коноплeв – 5 голов в 10 матчах

«СКА-Хабаровск-2»

  • Проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.2 гола за игру, 3.4 – пропущенных (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
5
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1.4
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
2 : 1
25.08.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
12.05.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
2 : 3
29.10.2023
СКА-Хабаровск-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 20 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
02.11.2022
Зенит
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Зенит
1 : 3
28.07.2022
СКА-Хабаровск-2

Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «СКА-Хабаровск-2»

Обе команды находятся в кризисе, но проблемы «СКА-Хабаровск-2» имеют более системный характер. Пензяки, несмотря на отсутствие побед в последних турах, сохраняют оборонительную стабильность и демонстрируют более выстроенную игру. Против нестабильной и «дырявой» обороны хабаровчан у хозяев будет шанс наконец-то прервать серию без побед.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенита Пенза»

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зенит Пенза» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Зенит Пенза» – коэффициент 6.50
  • Индивидуальный тотал «СКА-Хабаровск-2» больше 0.5 – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенит Пенза»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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