13 июня на стадионе Estádio Cicero de Souza Marques состоится матч 12 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Баией». Хозяева идут в числе лидеров Серии A и демонстрируют уверенную форму, в то время как гости нестабильны, особенно в выездных встречах. Учитывая текущую форму и турнирные амбиции, игра обещает быть напряжeнной и результативной.
«Брагантино»
«Брагантино» занимает 3 место в турнирной таблице с 23 очками после 11 туров. Команда в отличной форме: три победы подряд, включая уверенную викторию над «Васко да Гама» со счeтом 2:0. Коллектив стабильно забивает – 13 матчей подряд в Серии A с минимум одним голом, а в последних пяти играх – 11 мячей. Оборона также надeжна: только 3 пропущенных гола в 5 матчах и три «сухих» победы подряд.
Лидер атаки – Исидро Питта, лучший бомбардир команды. Домашняя форма команды впечатляет, и «Брагантино» имеет все шансы продолжить победную серию, особенно с учeтом слабой формы соперника в гостях.
«Баия»
«Баия» занимает 7 место с 18 очками и показывает хорошую результативность в домашних матчах, но крайне нестабильна в выездах – пять поражений подряд в Серии A. В последних 5 матчах команда забила 6 и пропустила 7 голов.
Даже несмотря на победу над «Сан-Паулу» со счeтом 2:1, команда продолжает пропускать – в каждом из последних 5 матчей. В атаке «Баия» действует живо, но часто испытывает проблемы с реализацией и удержанием результата, особенно на фоне организованных соперников.
Факты о командах:
«Брагантино»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- В среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх
- Пропускает в среднем 0.6 мяча за игру
- Три сухих победы подряд
- Забивает в 13 последних матчах Серии A
«Баия»
- Проиграла 5 выездных матчей подряд в Серии A
- В среднем 1.2 гола за матч в последних 5 играх
- Пропускает в среднем 1.4 мяча за игру
- Пропускает в каждом из последних 5 матчей
- Забивает в 6 последних матчах
Прогноз на матч «Брагантино» – «Баия»
«Брагантино» находится в сильной форме и стабильно побеждает. Команда организованна в обороне и эффективна в атаке. «Баия» же уязвима в защите, особенно в выездных матчах. Однако атакующий потенциал гостей позволяет ожидать, что они смогут отличиться.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брагантино».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Брагантино» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 2.10