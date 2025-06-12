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Прогноз на точный счет матча «Брагантино» – «Баия»: Бразилия. Высшая лига, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 10:01
Брагантино - Баия
13 июн. 2025, пятница 01:00 | Бразилия. Серия А, 12 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Брагантино»
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13 июня на стадионе Estádio Cicero de Souza Marques состоится матч 12 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Баией». Хозяева идут в числе лидеров Серии A и демонстрируют уверенную форму, в то время как гости нестабильны, особенно в выездных встречах. Учитывая текущую форму и турнирные амбиции, игра обещает быть напряжeнной и результативной.

«Брагантино»

«Брагантино» занимает 3 место в турнирной таблице с 23 очками после 11 туров. Команда в отличной форме: три победы подряд, включая уверенную викторию над «Васко да Гама» со счeтом 2:0. Коллектив стабильно забивает – 13 матчей подряд в Серии A с минимум одним голом, а в последних пяти играх – 11 мячей. Оборона также надeжна: только 3 пропущенных гола в 5 матчах и три «сухих» победы подряд.

Лидер атаки – Исидро Питта, лучший бомбардир команды. Домашняя форма команды впечатляет, и «Брагантино» имеет все шансы продолжить победную серию, особенно с учeтом слабой формы соперника в гостях.

«Баия»

«Баия» занимает 7 место с 18 очками и показывает хорошую результативность в домашних матчах, но крайне нестабильна в выездах – пять поражений подряд в Серии A. В последних 5 матчах команда забила 6 и пропустила 7 голов.

Даже несмотря на победу над «Сан-Паулу» со счeтом 2:1, команда продолжает пропускать – в каждом из последних 5 матчей. В атаке «Баия» действует живо, но часто испытывает проблемы с реализацией и удержанием результата, особенно на фоне организованных соперников.

Факты о командах:

«Брагантино»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 0.6 мяча за игру
  • Три сухих победы подряд
  • Забивает в 13 последних матчах Серии A

«Баия»

  • Проиграла 5 выездных матчей подряд в Серии A
  • В среднем 1.2 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.4 мяча за игру
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи
33% (3)
22% (2)
44% (4)
13
Забитых мячей
16
1.44
В среднем за матч
1.78
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
0 : 3
13.06.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 25 тур
Брагантино
2 : 1
02.09.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
1 : 0
13.05.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
4 : 0
20.08.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 1
16.04.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 21 тур
Баия
1 : 1
19.09.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
3 : 3
06.06.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
4 : 0
21.11.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
2 : 1
16.08.2020
Брагантино
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Прогноз на матч «Брагантино» – «Баия»

«Брагантино» находится в сильной форме и стабильно побеждает. Команда организованна в обороне и эффективна в атаке. «Баия» же уязвима в защите, особенно в выездных матчах. Однако атакующий потенциал гостей позволяет ожидать, что они смогут отличиться.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брагантино».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Брагантино» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Брагантино»
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Баия Брагантино
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