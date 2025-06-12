13 июня на стадионе Estádio Cicero de Souza Marques состоится матч 12 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Баией». Хозяева идут в числе лидеров Серии A и демонстрируют уверенную форму, в то время как гости нестабильны, особенно в выездных встречах. Учитывая текущую форму и турнирные амбиции, игра обещает быть напряжeнной и результативной.

«Брагантино»

«Брагантино» занимает 3 место в турнирной таблице с 23 очками после 11 туров. Команда в отличной форме: три победы подряд, включая уверенную викторию над «Васко да Гама» со счeтом 2:0. Коллектив стабильно забивает – 13 матчей подряд в Серии A с минимум одним голом, а в последних пяти играх – 11 мячей. Оборона также надeжна: только 3 пропущенных гола в 5 матчах и три «сухих» победы подряд.

Лидер атаки – Исидро Питта, лучший бомбардир команды. Домашняя форма команды впечатляет, и «Брагантино» имеет все шансы продолжить победную серию, особенно с учeтом слабой формы соперника в гостях.

«Баия»

«Баия» занимает 7 место с 18 очками и показывает хорошую результативность в домашних матчах, но крайне нестабильна в выездах – пять поражений подряд в Серии A. В последних 5 матчах команда забила 6 и пропустила 7 голов.

Даже несмотря на победу над «Сан-Паулу» со счeтом 2:1, команда продолжает пропускать – в каждом из последних 5 матчей. В атаке «Баия» действует живо, но часто испытывает проблемы с реализацией и удержанием результата, особенно на фоне организованных соперников.

Факты о командах:

«Брагантино»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 0.6 мяча за игру

Три сухих победы подряд

Забивает в 13 последних матчах Серии A

«Баия»

Проиграла 5 выездных матчей подряд в Серии A

В среднем 1.2 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.4 мяча за игру

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи 33% (3) 22% (2) 44% (4) 13 Забитых мячей 16 1.44 В среднем за матч 1.78 4:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 3:3 Бразилия. Серия А, 12 тур Брагантино 0 : 3 Баия Бразилия. Серия А, 25 тур Брагантино 2 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 6 тур Баия 1 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 20 тур Баия 4 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 1 тур Брагантино 2 : 1 Баия Бразилия. Серия А, 21 тур Баия 1 : 1 Брагантино Бразилия. Серия А, 2 тур Брагантино 3 : 3 Баия Бразилия. Серия А, 22 тур Брагантино 4 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 3 тур Баия 2 : 1 Брагантино

Прогноз на матч «Брагантино» – «Баия»

«Брагантино» находится в сильной форме и стабильно побеждает. Команда организованна в обороне и эффективна в атаке. «Баия» же уязвима в защите, особенно в выездных матчах. Однако атакующий потенциал гостей позволяет ожидать, что они смогут отличиться.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брагантино».

Рекомендованные ставки: