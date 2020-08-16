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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Брагантино
Баия - Брагантино: обзор матча 16 августа 2020
Баия
16.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
26'
Жуниньо
90+3'
E.
77'
Л. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Брагантино
ГОЛ! 2:1!
E.
90'
+3
88'
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
Замена
Алессон
️️️️
R.
82'
Замена
Z.
️️️️
Ж. Капишаба
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ортис
72'
Замена
Веверсон
️️️️
Морато
Замена
Клайсон
️️️️
R.
70'
Замена
Жадсон
️️️️
Росси
70'
68'
Замена
R.
️️️️
Артур
68'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Клаудиньо
Желтая карточка
R.
56'
49'
Желтая карточка
Р. Риллер
ГОЛ! 1:0!
Жуниньо
Пас отдал
Ж. Капишаба
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
14
Ernando
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
53
Морато
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
13
Aderlan Silva
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Баия
4
Игнасио
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
29
Клайсон
ЦП
2
Zeca
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Итало
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
3-1-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
40
Грегоре
31
Росси
16
9
Жилберто
10
17
14
1-1-1-3-4
1
Клейтон
3
Ортис
28
Риллер
10
53
Морато
33
Клаудиньо
37
Артур
13
4
6
9
Алеррандро
29
Капишаба
2
2
29
Капишаба
16
77
Алессон
77
Алессон
16
31
Росси
16
Жадсон
16
Жадсон
31
Росси
10
29
Клайсон
29
Клайсон
10
53
Морато
26
Веверсон
26
Веверсон
53
Морато
33
Клаудиньо
20
20
33
Клаудиньо
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
37
Артур
16
16
37
Артур
Остались в запасе
Баия
Брагантино
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
4
Игнасио
ЦЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Anderson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
4
Игнасио
ЦЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Anderson
ЦФ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Баия - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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