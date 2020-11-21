Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Баия
Брагантино - Баия: обзор матча 21 ноября 2020
Брагантино
21.11.2020, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
4 : 0
Завершен
Баия
4'
Клаудиньо
11'
Клаудиньо
21'
Итало
53'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Баия
Замена
C. Haydar
️️️️
L.
89'
Желтая карточка
Артур
84'
Замена
M. Jesus
️️️️
Л. Эвангелиста
82'
Замена
W.
️️️️
Адерлан
81'
76'
Замена
M. Antonio
️️️️
Ã.
70'
Желтая карточка
A. Martins
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
69'
Замена
Рамирес
️️️️
Хелиньо
69'
63'
Желтая карточка
Жилберто
Желтая карточка
Хелиньо
60'
60'
Замена
Z.
️️️️
R.
ГОЛ! 4:0!
Хелиньо
Пас отдал
Итало
53'
46'
Замена
Росси
️️️️
F.
46'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
E.
ГОЛ! 3:0!
Итало
Пас отдал
R.
21'
16'
Желтая карточка
R.
ГОЛ! 2:0!
Клаудиньо
11'
8'
Замена
A. Martins
️️️️
L. Fonseca
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Адерлан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
4
Ligger
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
28
Lucas Fonseca
ЦФ
7
Elias
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
7
Рамирес
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Баия
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
31
Росси
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
17
Elton
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
3-1-3-3
1
Клейтон
36
Кандидо
15
Бруно
13
Адерлан
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
11
Хелиньо
15
Итало
31
4
3-1-5
1
Фридрих
2
Параиба
29
Капишаба
18
Жуниньо
40
Грегоре
7
9
Жилберто
17
10
70
4
4
4
4
13
Адерлан
17
17
13
Адерлан
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
11
Хелиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
10
10
30
Эвангелиста
28
4
4
28
10
2
2
10
7
35
Фернандо
35
Фернандо
7
70
31
Росси
31
Росси
70
17
30
30
17
Остались в запасе
Брагантино
Баия
1
Júlio Césár
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЛВ
8
Uillian Correia
ЦФ
53
Морато
ПВ
28
Рикардо Риллер
ОП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
17
Elton
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЛВ
8
Uillian Correia
ЦФ
53
Морато
ПВ
28
Рикардо Риллер
ОП
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
17
Elton
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Баия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Баия
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+