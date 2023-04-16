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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Баия
Брагантино - Баия: обзор матча 16 апреля 2023
Брагантино
16.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Баия
54'
Бруниньо
70'
Э. Саша
45'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Баия
Желтая карточка
Лукао
85'
80'
Замена
Кайку
️️️️
Адемир
74'
Замена
А. Салес
️️️️
Y. Felipe
Желтая карточка
Ж. Капишаба
73'
ГОЛ! 2:1!
Э. Саша
70'
Замена
Хелиньо
️️️️
I. Laquintana
70'
67'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Тасиано
Замена
Э. Саша
️️️️
Алеррандро
63'
ГОЛ! 1:1!
Бруниньо
54'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Ж. Силва
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Эвералдо
Пас отдал
Тасиано
Желтая карточка
Ж. Силва
41'
Замена
Э. Сантос
️️️️
Л. Реалпе
35'
23'
Желтая карточка
В. Жакаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Баия
4
Кану
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Баия
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
11
Кайку
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
3-4-4
29
Капишаба
4
Натан
13
Адерлан
35
Фернандес
77
33
19
Бруниньо
30
Лукао
9
Алеррандро
25
Силва
3
Реалпе
2-1-2-4
4
Кану
13
Чавес
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
27
Эвералдо
88
29
Жакаре
1
3
Реалпе
3
Сантос
3
Сантос
3
Реалпе
25
Силва
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
25
Силва
77
11
Хелиньо
11
Хелиньо
77
9
Алеррандро
8
Саша
8
Саша
9
Алеррандро
16
Тасиано
5
Асеведо
5
Асеведо
16
Тасиано
7
Адемир
11
Кайку
11
Кайку
7
Адемир
88
9
Салес
9
Салес
88
Остались в запасе
Брагантино
Баия
7
Рамирес
ЦП
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
33
Давид Дуарт
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
7
Рамирес
ЦП
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Остались в запасе
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
33
Давид Дуарт
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Баия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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