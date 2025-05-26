27 мая на стадионе «Estádio Cicero de Souza Marques» состоится матч 10-го тура чемпионата Бразилии между «Ред Булл Брагантино» и «Жувентуде». Хозяева идут в лидирующей группе и выглядят уверенно, особенно дома, а гости застряли в зоне вылета и пока не могут найти свою игру. Разница в текущей форме и стабильности между командами значительна.
«Брагантино»
«Ред Булл Брагантино» уверенно стартовал в новом сезоне и уже набрал 17 очков, занимая 4-е место в таблице. Команда демонстрирует эффективный атакующий стиль: 9 голов в 5 последних матчах чемпионата при средней результативности 1.8 гола за игру. Лидер нападения Исидро Питта уже забил 5 мячей в сезоне и стабильно входит в число самых активных игроков команды в завершающей стадии.
Домашняя статистика «Брагантино» также впечатляет – 9 побед в 11 последних матчах. Кроме того, клуб забивает в 13 матчах кряду, включая кубковые поединки, а оборона держится на уверенном уровне – всего 4 пропущенных гола в 5 турах. При поддержке родных трибун команда практически всегда навязывает соперникам свой темп и стиль.
«Жувентуде»
«Жувентуде» проводит сезон значительно менее успешно. После 9 туров команда набрала лишь 8 очков и занимает 19-е место в таблице. Безвыигрышная серия из шести матчей отражает кризис команды. Особенно серьeзно выглядят проблемы в обороне: 12 пропущенных мячей за 5 матчей (в среднем 2.4 гола за игру), а также уязвимость при позиционных атаках соперника.
В атаке ситуация не лучше: 4 гола за 5 игр и минимальная угроза воротам оппонентов. При этом клубу удаeтся забивать лишь эпизодически, несмотря на старания Энмерсона Батальи, у которого 6 голов в 20 матчах.
Факты о командах
«Брагантино»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
- Забивает в 13 матчах подряд
- В среднем забивает 1.8 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
«Жувентуде»
- Не выигрывает в 6 матчах подряд
- Пропускает в 8 матчах кряду
- В среднем забивает 0.8 гола за игру (последние 5 игр)
- В среднем пропускает 2.4 гола за игру (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Брагантино» – «Жувентуде»
Исходя из текущей формы и классовой разницы, «Брагантино» выглядит явным фаворитом. Команда хорошо выступает дома, стабильно забивает и мало позволяет соперникам. «Жувентуде» же находится в системном кризисе, особенно в обороне, и даже ничейный результат здесь будет для них успехом. С высокой вероятностью «Брагантино» откроет счeт и доведeт игру до победы без серьeзной угрозы от гостей.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Брагантино».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Брагантино» – коэффициент 7.50
- Победа «Брагантино» с форой (-1) – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- ОЗ – нет – коэффициент 1.90