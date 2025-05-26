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Прогноз на точный счёт матча «Брагантино» – «Жувентуде»: Серия A, 27 мая 2025

26 мая 2025 9:05
Брагантино - Жувентуде
27 мая 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 10 тур
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7.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Брагантино»
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27 мая на стадионе «Estádio Cicero de Souza Marques» состоится матч 10-го тура чемпионата Бразилии между «Ред Булл Брагантино» и «Жувентуде». Хозяева идут в лидирующей группе и выглядят уверенно, особенно дома, а гости застряли в зоне вылета и пока не могут найти свою игру. Разница в текущей форме и стабильности между командами значительна.

«Брагантино»

«Ред Булл Брагантино» уверенно стартовал в новом сезоне и уже набрал 17 очков, занимая 4-е место в таблице. Команда демонстрирует эффективный атакующий стиль: 9 голов в 5 последних матчах чемпионата при средней результативности 1.8 гола за игру. Лидер нападения Исидро Питта уже забил 5 мячей в сезоне и стабильно входит в число самых активных игроков команды в завершающей стадии.

Домашняя статистика «Брагантино» также впечатляет – 9 побед в 11 последних матчах. Кроме того, клуб забивает в 13 матчах кряду, включая кубковые поединки, а оборона держится на уверенном уровне – всего 4 пропущенных гола в 5 турах. При поддержке родных трибун команда практически всегда навязывает соперникам свой темп и стиль.

«Жувентуде»

«Жувентуде» проводит сезон значительно менее успешно. После 9 туров команда набрала лишь 8 очков и занимает 19-е место в таблице. Безвыигрышная серия из шести матчей отражает кризис команды. Особенно серьeзно выглядят проблемы в обороне: 12 пропущенных мячей за 5 матчей (в среднем 2.4 гола за игру), а также уязвимость при позиционных атаках соперника.

В атаке ситуация не лучше: 4 гола за 5 игр и минимальная угроза воротам оппонентов. При этом клубу удаeтся забивать лишь эпизодически, несмотря на старания Энмерсона Батальи, у которого 6 голов в 20 матчах.

Факты о командах

«Брагантино»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.8 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

«Жувентуде»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 8 матчах кряду
  • В среднем забивает 0.8 гола за игру (последние 5 игр)
  • В среднем пропускает 2.4 гола за игру (последние 5 игр)

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
7
Забитых мячей
7
1.17
В среднем за матч
1.17
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 28 тур
Жувентуде
1 : 1
29.09.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
2 : 1
16.06.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 2
12.04.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 0
01.12.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
1 : 2
14.08.2021
Жувентуде
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Прогноз на матч «Брагантино» – «Жувентуде»

Исходя из текущей формы и классовой разницы, «Брагантино» выглядит явным фаворитом. Команда хорошо выступает дома, стабильно забивает и мало позволяет соперникам. «Жувентуде» же находится в системном кризисе, особенно в обороне, и даже ничейный результат здесь будет для них успехом. С высокой вероятностью «Брагантино» откроет счeт и доведeт игру до победы без серьeзной угрозы от гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Брагантино».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Брагантино» – коэффициент 7.50
  • Победа «Брагантино» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • ОЗ – нет – коэффициент 1.90

7.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Брагантино»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Жувентуде Брагантино
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