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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Брагантино
Жувентуде - Брагантино: обзор матча 01 декабря 2021
Жувентуде
01.12.2021, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
45'
Р. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Брагантино
Замена
П. Энрике
️️️️
M.
90'
+5
Замена
R.
️️️️
Р. Буэно
90'
+4
Желтая карточка
R.
73'
72'
Замена
G. Novaes
️️️️
Б. Пракседес
70'
Желтая карточка
Л. Ортис
Замена
Капиксаба
️️️️
Соррисо
70'
62'
Замена
Хелиньо
️️️️
Э. Мартинес
Замена
R.
️️️️
Жадсон
60'
Замена
Чико
️️️️
W.
60'
Желтая карточка
В. Мендес
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Буэно
Пас отдал
M.
45'
Желтая карточка
Жадсон
40'
Пенальти не реализован!
Р. Буэно
38'
36'
Желтая карточка
Ж. Силва
32'
Желтая карточка
Адерлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
91
Wescley
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
15
Итало
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
Брагантино
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
2-1-5
13
Форстер
2
16
Жадсон
8
Кастильо
7
Соррисо
9
Буэно
23
2
Матеус
2-1-5
3
Ортис
15
Бруно
32
Мартинес
28
Куэльо
1
Клейтон
13
Адерлан
36
Кандидо
37
Артур
2
96
Энрике
96
Энрике
2
9
Буэно
21
21
9
Буэно
16
Жадсон
20
20
16
Жадсон
91
10
Чико
10
Чико
91
7
Соррисо
7
Капиксаба
7
Капиксаба
7
Соррисо
25
Пракседес
39
39
25
Пракседес
32
Мартинес
11
Хелиньо
11
Хелиньо
32
Мартинес
Остались в запасе
Жувентуде
Брагантино
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
20
Didi
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
20
Didi
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
Остались в запасе
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Жувентуде - Брагантино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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