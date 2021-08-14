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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Жувентуде
Брагантино - Жувентуде: обзор матча 14 августа 2021
Брагантино
14.08.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Жувентуде
9'
Хелиньо
74'
W.
79'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Жувентуде
90'
Желтая карточка
Чико
90'
Желтая карточка
Р. Форстер
86'
Замена
R.
️️️️
P. Boia
79'
ГОЛ! 1:2!
W.
Желтая карточка
Ж. Силва
78'
76'
Желтая карточка
Г. Кастильо
74'
ГОЛ! 1:1!
W.
68'
Замена
Соррисо
️️️️
M. Jesus
68'
Замена
Г. Кастильо
️️️️
D.
64'
Желтая карточка
W.
Замена
G. Novaes
️️️️
L.
63'
46'
Замена
W.
️️️️
Капиксаба
46'
Замена
Чико
️️️️
W.
Замена
Ф. Бруно
️️️️
Л. Реалпе
46'
Желтая карточка
Хелиньо
42'
Желтая карточка
L.
39'
ГОЛ! 1:0!
Хелиньо
Пас отдал
П. Габриэл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
7
Рамирес
ЦП
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Натан
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
Жувентуде
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
1-5
7
Рамирес
0
1
9
Алеррандро
11
Хелиньо
7
Педро Габриэл
2-1-5
2
13
Форстер
10
91
34
Мендес
2
Матеус
23
98
3
Реалпе
15
Бруно
15
Бруно
3
Реалпе
0
39
39
0
98
20
20
98
7
Капиксаба
20
20
7
Капиксаба
23
8
Кастильо
8
Кастильо
23
91
10
Чико
10
Чико
91
10
7
Соррисо
7
Соррисо
10
Остались в запасе
Брагантино
Жувентуде
4
Натан
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
4
Натан
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
Остались в запасе
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Брагантино - Жувентуде
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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