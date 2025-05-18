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Прогноз на точный счет матча «КАМАЗ» – «Алания»: ФНЛ, 19 мая 2025

18 мая 2025 9:08
КАМАЗ - Алания
19 мая 2025, понедельник 18:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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14.00
Точный счет – 3:1 в пользу «Алании»
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В понедельник, 19 мая, в 33-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Алания». Матч пройдет в Набережных Челнах, начало – в 18:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова находится на 11-й позиции, набрав 36 очков. КАМАЗ добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 29:33.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

  • 11.05.25 КАМАЗ – «Ротор» – 0:4;
  • 03.05.25 СКА Хабаровск – КАМАЗ – 2:1;
  • 26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0.

«Алания»

«Алания» набрала 26 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. Подопечные Спартака Гогниева добыли 6 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений, разница мячей – 22:47.

Предыдущие результаты «Алании» в Первой лиге:

  • 11.05.25 «Алания» – СКА Хабаровск – 0:4;
  • 03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3;
  • 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4.

Личные встречи
42% (8)
16% (3)
42% (8)
29
Забитых мячей
31
1.53
В среднем за матч
1.63
6:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 10 тур
Алания
0 : 2
14.09.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
1 : 1
12.11.2023
Алания
Россия. Первая лига, 3 тур
Алания
2 : 0
31.07.2023
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 25 тур
КАМАЗ
1 : 0
02.04.2023
Алания
Россия. Первая лига, 9 тур
Алания
4 : 2
11.09.2022
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 38 тур
Алания
3 : 2
21.05.2022
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
1 : 1
10.07.2021
Алания
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Алания
0 : 1
29.07.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 4 тур
КАМАЗ
2 : 1
09.04.2008
Алания
Чемпионат России, 18 тур
КАМАЗ
4 : 2
16.07.1997
Алания
Чемпионат России, 1 тур
Алания
5 : 0
16.03.1997
КАМАЗ
Чемпионат России, 20 тур
КАМАЗ
0 : 1
21.05.1996
Алания
Чемпионат России, 2 тур
Алания
3 : 0
09.03.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 30 тур
Алания
0 : 0
26.10.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 2 тур
КАМАЗ
1 : 0
08.04.1995
Алания
Чемпионат России, 28 тур
Алания
4 : 1
23.10.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 3 тур
КАМАЗ
6 : 0
26.03.1994
Алания
Чемпионат России, 34 тур
Алания
2 : 0
30.10.1993
КАМАЗ
Чемпионат России, 18 тур
КАМАЗ
5 : 2
29.06.1993
Алания
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Прогноз на матч КАМАЗ – «Алания»

«Алания» уже потеряла шансы сохранить место в Первой лиге, но постарается в оставшихся матчах хлопнуть дверью. КАМАЗ также играет расслабленно и без мотивации. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 14.00.

14.00
Точный счет – 3:1 в пользу «Алании»
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Автор: Миронов Николай
Россия. Первая лига Алания КАМАЗ
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