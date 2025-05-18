В понедельник, 19 мая, в 33-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Алания». Матч пройдет в Набережных Челнах, начало – в 18:00 (мск).
КАМАЗ
Команда Ильдара Ахметзянова находится на 11-й позиции, набрав 36 очков. КАМАЗ добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 29:33.
Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:
- 11.05.25 КАМАЗ – «Ротор» – 0:4;
- 03.05.25 СКА Хабаровск – КАМАЗ – 2:1;
- 26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0.
«Алания»
«Алания» набрала 26 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. Подопечные Спартака Гогниева добыли 6 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений, разница мячей – 22:47.
Предыдущие результаты «Алании» в Первой лиге:
- 11.05.25 «Алания» – СКА Хабаровск – 0:4;
- 03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3;
- 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4.
Личные встречи
42%
(8)
16% (3)
42%
(8)
Россия. Первая лига, 10 тур
Алания
0 : 2
14.09.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
1 : 1
12.11.2023
Алания
Россия. Первая лига, 3 тур
Алания
2 : 0
31.07.2023
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 25 тур
КАМАЗ
1 : 0
02.04.2023
Алания
Россия. Первая лига, 9 тур
Алания
4 : 2
11.09.2022
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 38 тур
Алания
3 : 2
21.05.2022
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
1 : 1
10.07.2021
Алания
Прогноз на матч КАМАЗ – «Алания»
«Алания» уже потеряла шансы сохранить место в Первой лиге, но постарается в оставшихся матчах хлопнуть дверью. КАМАЗ также играет расслабленно и без мотивации. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 14.00.