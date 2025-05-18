В понедельник, 19 мая, в 33-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Алания». Матч пройдет в Набережных Челнах, начало – в 18:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова находится на 11-й позиции, набрав 36 очков. КАМАЗ добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 29:33.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

11.05.25 КАМАЗ – «Ротор» – 0:4;

03.05.25 СКА Хабаровск – КАМАЗ – 2:1;

26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0.

«Алания»

«Алания» набрала 26 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. Подопечные Спартака Гогниева добыли 6 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений, разница мячей – 22:47.

Предыдущие результаты «Алании» в Первой лиге:

11.05.25 «Алания» – СКА Хабаровск – 0:4;

03.05.25 «Чайка» – «Алания» – 0:3;

27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4.

Личные встречи 42% (8) 16% (3) 42% (8) 29 Забитых мячей 31 1.53 В среднем за матч 1.63 6:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 10 тур Алания 0 : 2 КАМАЗ Россия. Первая лига, 18 тур КАМАЗ 1 : 1 Алания Россия. Первая лига, 3 тур Алания 2 : 0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 25 тур КАМАЗ 1 : 0 Алания Россия. Первая лига, 9 тур Алания 4 : 2 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 38 тур Алания 3 : 2 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 1 тур КАМАЗ 1 : 1 Алания Россия. Первый дивизион, 24 тур Алания 0 : 1 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 4 тур КАМАЗ 2 : 1 Алания Чемпионат России, 18 тур КАМАЗ 4 : 2 Алания Чемпионат России, 1 тур Алания 5 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 20 тур КАМАЗ 0 : 1 Алания Чемпионат России, 2 тур Алания 3 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 30 тур Алания 0 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 2 тур КАМАЗ 1 : 0 Алания Чемпионат России, 28 тур Алания 4 : 1 КАМАЗ Чемпионат России, 3 тур КАМАЗ 6 : 0 Алания Чемпионат России, 34 тур Алания 2 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 18 тур КАМАЗ 5 : 2 Алания

Прогноз на матч КАМАЗ – «Алания»

«Алания» уже потеряла шансы сохранить место в Первой лиге, но постарается в оставшихся матчах хлопнуть дверью. КАМАЗ также играет расслабленно и без мотивации. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 14.00.