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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - КАМАЗ
Алания - КАМАЗ: обзор матча 11 сентября 2022
Алания
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
КАМАЗ
11'
Х. Хосонов
14'
С. Качмазов
50'
А. Галоян
72'
И. Машуков
64'
А. Сикоев
67'
А. Денисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - КАМАЗ
Замена
Р. Дауров
️️️️
А. Цараев
86'
85'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
И. Машуков
85'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
75'
ГОЛ! 4:2!
И. Машуков
72'
67'
ГОЛ! 3:2!
А. Денисов
64'
ГОЛ! 3:1!
А. Сикоев
61'
Замена
А. Исик
️️️️
Д. Таликин
61'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Гаглоев
61'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
60'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
60'
52'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
А. Абрамов
52'
Замена
А. Сикоев
️️️️
В. Пальцев
ГОЛ! 3:0!
А. Галоян
50'
ГОЛ! 2:0!
С. Качмазов
14'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосонов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Татаев
15
Кочиев
13
Засеев
80
Хосонов
73
Петров
15
Хабалов
21
Галоян
22
Цараев
14
Машуков
4-3-3
71
Мамин
4
Абрамов
71
Денисов
17
Пальцев
20
Полюткин
7
Аюкин
97
Таликин
11
Гаглоев
8
Серченков
8
Шамкин
10
Кирсанов
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
22
Цараев
17
Дауров
17
Дауров
22
Цараев
14
Машуков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Машуков
10
Кирсанов
11
Бабаев
11
Бабаев
10
Кирсанов
4
Абрамов
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
4
Абрамов
11
Гаглоев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
11
Гаглоев
97
Таликин
87
Исик
87
Исик
97
Таликин
17
Пальцев
70
Сикоев
70
Сикоев
17
Пальцев
Остались в запасе
Алания
КАМАЗ
77
Аршак Корян
ПВ
6
Заур Тарба
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
77
Аршак Корян
ПВ
6
Заур Тарба
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Алания - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Рустам Равилов (Саранск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
им. С.Билимханова
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