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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Алания
КАМАЗ - Алания: обзор матча 02 апреля 2023
КАМАЗ
02.04.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Алания
62'
Б. Рейхмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Алания
Вторая желтая
В. Свежов
90'
+1
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Б. Рейхмен
90'
+1
Желтая карточка
В. Свежов
90'
83'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Мохаммад
81'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
80'
Желтая карточка
Д. Шамкин
76'
76'
Замена
М. Петров
️️️️
З. Тарба
Замена
Д. Шамкин
️️️️
С. Серченков
74'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Гаглоев
74'
73'
Замена
А. Цараев
️️️️
Д. Дзахов
72'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Хабалов
71'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Галоян
66'
Вторая желтая
И. Машуков
ГОЛ! 1:0!
Б. Рейхмен
62'
49'
Желтая карточка
А. Бутаев
Желтая карточка
Р. Аюкин
34'
33'
Желтая карточка
А. Багаев
31'
Желтая карточка
И. Машуков
31'
Желтая карточка
С. Качмазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
70
Руслан Мамишов
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
3-5-2
71
Мамин
65
Толстопятов
93
Герасимов
17
Пальцев
56
Рейхмен
97
Таликин
7
Аюкин
11
Гаглоев
6
Свежов
96
Мохаммад
8
Серченков
3-3-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
4
Качмазов
71
Дзахов
6
Тарба
80
Хосонов
7
Гурциев
21
Галоян
15
Хабалов
14
Машуков
96
Мохаммад
4
Абрамов
4
Абрамов
96
Мохаммад
56
Рейхмен
42
Кириллов
42
Кириллов
56
Рейхмен
8
Серченков
8
Шамкин
8
Шамкин
8
Серченков
11
Гаглоев
11
Бабаев
11
Бабаев
11
Гаглоев
71
Дзахов
22
Цараев
22
Цараев
71
Дзахов
6
Тарба
73
Петров
73
Петров
6
Тарба
21
Галоян
11
Чочиев
11
Чочиев
21
Галоян
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
Остались в запасе
КАМАЗ
Алания
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
70
Руслан Мамишов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
70
Руслан Мамишов
ЦФ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча КАМАЗ - Алания
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
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