Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - КАМАЗ
Алания - КАМАЗ: обзор матча 14 сентября 2024
Алания
14.09.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
1'
Д. Караев
45+1'
А. Дерюгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - КАМАЗ
Желтая карточка
С. Макаров
90'
+3
Красная карточка
Д. Кокоев
90'
+2
88'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Дерюгин
81'
Желтая карточка
А. Гюрджан
Желтая карточка
Б. Гурциев
81'
77'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Р. Апеков
Замена
А. Хугаев
️️️️
В. Нафиков
76'
67'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Караев
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Н. Абдоков
62'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Кокоев
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Дерюгин
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Караев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
4-1-2-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Татаев
15
Плиев
77
Губиев
6
Макаров
30
Гаглоев
17
Кокоев
99
Абдоков
23
Нафиков
88
Чимези
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
18
Мельников
22
Гюрджан
11
Стародуб
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
53
Дерюгин
11
Апеков
10
Караев
23
Нафиков
8
Хугаев
8
Хугаев
23
Нафиков
17
Кокоев
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
53
Дерюгин
7
Аюкин
7
Аюкин
53
Дерюгин
11
Апеков
10
Защепкин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
Остались в запасе
Алания
КАМАЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Алания - КАМАЗ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
КАМАЗ
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «КАМАЗа» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:09
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+