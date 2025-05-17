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Прогноз на точный счёт матча «Жувентуде» – «Флуминенсе»: Серия A, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:47
Жувентуде - Флуминенсе
18 мая 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 9 тур
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6.70
Прогноз на точный счёт: 1:2 в пользу «Флуминенсе»
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18 мая на стадионе «Эстадио Алфредо Жакони» состоится матч 9-го тура чемпионата между «Жувентуде» и «Флуминенсе». Хозяева испытывают серьeзные трудности в обороне и находятся в зоне вылета, тогда как гости претендуют на место в зоне Кубка Либертадорес и будут стремиться исправить статистику в выездных играх.

«Жувентуде»

Команда находится на 18-й позиции с 7 очками, и в еe игре очевиден глубокий кризис. Особенно проблемной является оборона: 17 пропущенных голов за последние 5 матчей, включая разгром 0:5 от «Форталезы» и унизительные 0:6 от «Фламенго» тремя турами ранее. Это 3,4 пропущенных в среднем за матч.

При этом атака также демонстрирует слабую реализацию – лишь 3 забитых гола за те же 5 встреч. Лидер нападения Энмерсон Баталья остаeтся единственным стабильным источником угрозы, но поддержки от партнeров у него нет. «Жувентуде» проигрывает три матча подряд, не выдерживая конкуренции даже с середняками.

«Флуминенсе»

Клуб с Рио-де-Жанейро показывает более уверенный уровень. Сейчас команда идeт пятой, имея 13 очков. Несмотря на три поражения в последних четырeх выездных встречах в лиге, в общем зачeте «Флуминенсе» выглядит значительно стабильнее: семь голов в последних пяти матчах, и по-прежнему результативен Херман Кано с 14 мячами в сезоне.

Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру и регулярно создает опасные моменты даже против топ-соперников, как показал матч с «Атлетико Минейро» (2:3). Однако оборона неидеальна – 5 пропущенных голов за 5 игр говорят о наличии уязвимостей, которыми может воспользоваться даже нестабильный «Жувентуде».

Факты о командах

«Жувентуде»

  • Проиграл 3 матча подряд в чемпионате
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем 3.4 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в среднем 0.6 гола за матч

«Флуминенсе»

  • Забил в 5 последних матчах против «Жувентуде»
  • Пропускает в 4 играх подряд
  • В среднем 1.4 забитых и 1.0 пропущенных за 5 матчей
  • Побеждает в 3 из 5 последних игр во всех турнирах

Личные встречи
50% (3)
33% (2)
17% (1)
6
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1.17
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 26 тур
Жувентуде
2 : 1
15.09.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
1 : 1
02.06.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
4 : 0
29.09.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 0
18.11.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
1 : 1
03.09.2021
Жувентуде
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Прогноз на матч «Жувентуде» – «Флуминенсе»

Исходя из текущей формы, «Флуминенсе» выглядит явным фаворитом, несмотря на слабую гостевую статистику. «Жувентуде» не способен удерживать оборону на протяжении 90 минут, а с учeтом высокого темпа атак у гостей и результативности Кано, вполне логично ожидать голы в обоих направлениях. Учитывая серию пропущенных голов обеими сторонами и частые ошибки в обороне, наиболее вероятный сценарий – победа «Флуминенсе» при обмене мячами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Флуминенсе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 – коэффициент 6.70
  • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.70
Прогноз на точный счёт: 1:2 в пользу «Флуминенсе»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Флуминенсе Жувентуде
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