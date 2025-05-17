18 мая на стадионе «Эстадио Алфредо Жакони» состоится матч 9-го тура чемпионата между «Жувентуде» и «Флуминенсе». Хозяева испытывают серьeзные трудности в обороне и находятся в зоне вылета, тогда как гости претендуют на место в зоне Кубка Либертадорес и будут стремиться исправить статистику в выездных играх.

«Жувентуде»

Команда находится на 18-й позиции с 7 очками, и в еe игре очевиден глубокий кризис. Особенно проблемной является оборона: 17 пропущенных голов за последние 5 матчей, включая разгром 0:5 от «Форталезы» и унизительные 0:6 от «Фламенго» тремя турами ранее. Это 3,4 пропущенных в среднем за матч.

При этом атака также демонстрирует слабую реализацию – лишь 3 забитых гола за те же 5 встреч. Лидер нападения Энмерсон Баталья остаeтся единственным стабильным источником угрозы, но поддержки от партнeров у него нет. «Жувентуде» проигрывает три матча подряд, не выдерживая конкуренции даже с середняками.

«Флуминенсе»

Клуб с Рио-де-Жанейро показывает более уверенный уровень. Сейчас команда идeт пятой, имея 13 очков. Несмотря на три поражения в последних четырeх выездных встречах в лиге, в общем зачeте «Флуминенсе» выглядит значительно стабильнее: семь голов в последних пяти матчах, и по-прежнему результативен Херман Кано с 14 мячами в сезоне.

Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру и регулярно создает опасные моменты даже против топ-соперников, как показал матч с «Атлетико Минейро» (2:3). Однако оборона неидеальна – 5 пропущенных голов за 5 игр говорят о наличии уязвимостей, которыми может воспользоваться даже нестабильный «Жувентуде».

Факты о командах

«Жувентуде»

Проиграл 3 матча подряд в чемпионате

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем 3.4 пропущенных за 5 игр

Забивает в среднем 0.6 гола за матч

«Флуминенсе»

Забил в 5 последних матчах против «Жувентуде»

Пропускает в 4 играх подряд

В среднем 1.4 забитых и 1.0 пропущенных за 5 матчей

Побеждает в 3 из 5 последних игр во всех турнирах

Личные встречи 50% (3) 33% (2) 17% (1) 6 Забитых мячей 7 1 В среднем за матч 1.17 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 26 тур Жувентуде 2 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 7 тур Флуминенсе 1 : 1 Жувентуде Бразилия. Серия А, 28 тур Флуминенсе 4 : 0 Жувентуде Бразилия. Серия А, 9 тур Жувентуде 1 : 0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 33 тур Жувентуде 1 : 0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 14 тур Флуминенсе 1 : 1 Жувентуде

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Флуминенсе»

Исходя из текущей формы, «Флуминенсе» выглядит явным фаворитом, несмотря на слабую гостевую статистику. «Жувентуде» не способен удерживать оборону на протяжении 90 минут, а с учeтом высокого темпа атак у гостей и результативности Кано, вполне логично ожидать голы в обоих направлениях. Учитывая серию пропущенных голов обеими сторонами и частые ошибки в обороне, наиболее вероятный сценарий – победа «Флуминенсе» при обмене мячами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Флуминенсе»

Рекомендованные ставки: