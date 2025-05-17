18 мая на стадионе «Эстадио Алфредо Жакони» состоится матч 9-го тура чемпионата между «Жувентуде» и «Флуминенсе». Хозяева испытывают серьeзные трудности в обороне и находятся в зоне вылета, тогда как гости претендуют на место в зоне Кубка Либертадорес и будут стремиться исправить статистику в выездных играх.
«Жувентуде»
Команда находится на 18-й позиции с 7 очками, и в еe игре очевиден глубокий кризис. Особенно проблемной является оборона: 17 пропущенных голов за последние 5 матчей, включая разгром 0:5 от «Форталезы» и унизительные 0:6 от «Фламенго» тремя турами ранее. Это 3,4 пропущенных в среднем за матч.
При этом атака также демонстрирует слабую реализацию – лишь 3 забитых гола за те же 5 встреч. Лидер нападения Энмерсон Баталья остаeтся единственным стабильным источником угрозы, но поддержки от партнeров у него нет. «Жувентуде» проигрывает три матча подряд, не выдерживая конкуренции даже с середняками.
«Флуминенсе»
Клуб с Рио-де-Жанейро показывает более уверенный уровень. Сейчас команда идeт пятой, имея 13 очков. Несмотря на три поражения в последних четырeх выездных встречах в лиге, в общем зачeте «Флуминенсе» выглядит значительно стабильнее: семь голов в последних пяти матчах, и по-прежнему результативен Херман Кано с 14 мячами в сезоне.
Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру и регулярно создает опасные моменты даже против топ-соперников, как показал матч с «Атлетико Минейро» (2:3). Однако оборона неидеальна – 5 пропущенных голов за 5 игр говорят о наличии уязвимостей, которыми может воспользоваться даже нестабильный «Жувентуде».
Факты о командах
«Жувентуде»
- Проиграл 3 матча подряд в чемпионате
- Пропускает в 7 последних матчах
- В среднем 3.4 пропущенных за 5 игр
- Забивает в среднем 0.6 гола за матч
«Флуминенсе»
- Забил в 5 последних матчах против «Жувентуде»
- Пропускает в 4 играх подряд
- В среднем 1.4 забитых и 1.0 пропущенных за 5 матчей
- Побеждает в 3 из 5 последних игр во всех турнирах
Прогноз на матч «Жувентуде» – «Флуминенсе»
Исходя из текущей формы, «Флуминенсе» выглядит явным фаворитом, несмотря на слабую гостевую статистику. «Жувентуде» не способен удерживать оборону на протяжении 90 минут, а с учeтом высокого темпа атак у гостей и результативности Кано, вполне логично ожидать голы в обоих направлениях. Учитывая серию пропущенных голов обеими сторонами и частые ошибки в обороне, наиболее вероятный сценарий – победа «Флуминенсе» при обмене мячами.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Флуминенсе»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 – коэффициент 6.70
- Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85