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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Флуминенсе
Жувентуде - Флуминенсе: обзор матча 18 ноября 2021
Жувентуде
18.11.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
18'
В. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Флуминенсе
Замена
R. Bilú
️️️️
Капиксаба
86'
Замена
R.
️️️️
Р. Буэно
85'
Желтая карточка
Капиксаба
82'
77'
Замена
Д. Болт
️️️️
Калегари
Желтая карточка
Г. Кастильо
73'
Замена
R.
️️️️
Жадсон
73'
Замена
Чико
️️️️
W.
66'
65'
Замена
Д. Ариас
️️️️
G. Apis
46'
Замена
A. Hernández
️️️️
Д. Кеннеди
46'
Замена
Х. Касарес
️️️️
К. Паулиста
45'
+2
Желтая карточка
L.
ГОЛ! 1:0!
В. Мендес
Пас отдал
D.
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
23
Dawhan
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Roberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
22
Muriel
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
20
Дани Болт
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
1-1-5
13
Форстер
16
Жадсон
34
Мендес
9
Буэно
8
Кастильо
7
Капиксаба
2
Матеус
3-5
33
Нино
23
Марлон
44
Брас
7
Андре
88
16
Нонато
11
38
Паулиста
9
Буэно
21
21
9
Буэно
7
Капиксаба
7
7
7
Капиксаба
91
10
Чико
10
Чико
91
16
Жадсон
20
20
16
Жадсон
11
Ариас
11
Ариас
38
Паулиста
26
Касарес
26
Касарес
38
Паулиста
2
Калегари
20
Болт
20
Болт
2
Калегари
9
Кеннеди
99
99
9
Кеннеди
29
29
Остались в запасе
Жувентуде
Флуминенсе
2
Juan Quintero
ЦЗ
20
Didi
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
22
Muriel
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
2
Juan Quintero
ЦЗ
20
Didi
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
22
Muriel
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Жувентуде - Флуминенсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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Жувентуде
Флуминенсе
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