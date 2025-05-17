На «Стадионе Лондон» состоится противостояние команд, преследующих разные цели на финише сезона. «Вест Хэм» уже обезопасил себя от вылета и играет в более свободной манере, тогда как «Ноттингем Форест» ведeт борьбу за еврокубки, но испытывает сложности в концовке сезона.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» постепенно стабилизируют игру – недавняя победа над «Манчестер Юнайтед» на выезде (2:0) – подтверждение тому. Команда Дэвида Мойеса забивает в шести матчах подряд, а Джеррод Боуэн остаeтся главным оружием в атаке (12 голов в 34 матчах). В среднем за 5 последних игр «Вест Хэм» забивает 1.4 гола, но и пропускает столько же.Домашние матчи даются не просто – три ничьи подряд, но лондонцы регулярно поражают ворота соперников и играют открыто. Позитивная статистика против «Фореста» на своeм поле (5 побед в последних очных матчах) может сыграть решающую роль.
«Ноттингем Форест»
Команда показала мощный отрезок в середине сезона, но к финишу начала сбавлять обороты. Три матча без побед, а защита трещит по швам – 8 пропущенных за 5 игр и 7 матчей подряд без «сухаря».Атака продолжает держать марку: Крис Вуд забил 20 голов за сезон и остаeтся ключевым фактором в атакующих действиях. Но в последних 5 турах – лишь 5 голов на всю команду, что отражает спад в реализации моментов.«Форест» часто даeт сбои в обороне и при выездной игре становится уязвим против команд, использующих фланги и быстрые переходы – именно то, на чeм строится игра «Вест Хэма».
Факты о командах
«Вест Хэм»
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем: 1.4 забитых, 1.4 пропущенных за 5 игр
- Не проигрывает дома в 3 последних матчах (все – ничьи)
- Победа в последнем туре над «Манчестер Юнайтед» 2:0
«Ноттингем Форест»
- Не выигрывает 3 матча подряд
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем: 1.0 забитого, 1.6 пропущенных за 5 игр
- Крис Вуд – 20 голов за сезон
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»
Форма хозяев поля говорит о том, что они способны как минимум не проиграть. «Форест» нуждается в победе, но играет неубедительно и допускает ошибки в обороне. Учитывая мотивацию соперников, характер последних матчей и текущее состояние, ожидаем упорную борьбу, но с преимуществом «Вест Хэма».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вест Хэма».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Вест Хэма» – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
- Индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1.5 – коэффициент 2.05