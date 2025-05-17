На «Стадионе Лондон» состоится противостояние команд, преследующих разные цели на финише сезона. «Вест Хэм» уже обезопасил себя от вылета и играет в более свободной манере, тогда как «Ноттингем Форест» ведeт борьбу за еврокубки, но испытывает сложности в концовке сезона.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» постепенно стабилизируют игру – недавняя победа над «Манчестер Юнайтед» на выезде (2:0) – подтверждение тому. Команда Дэвида Мойеса забивает в шести матчах подряд, а Джеррод Боуэн остаeтся главным оружием в атаке (12 голов в 34 матчах). В среднем за 5 последних игр «Вест Хэм» забивает 1.4 гола, но и пропускает столько же.Домашние матчи даются не просто – три ничьи подряд, но лондонцы регулярно поражают ворота соперников и играют открыто. Позитивная статистика против «Фореста» на своeм поле (5 побед в последних очных матчах) может сыграть решающую роль.

«Ноттингем Форест»

Команда показала мощный отрезок в середине сезона, но к финишу начала сбавлять обороты. Три матча без побед, а защита трещит по швам – 8 пропущенных за 5 игр и 7 матчей подряд без «сухаря».Атака продолжает держать марку: Крис Вуд забил 20 голов за сезон и остаeтся ключевым фактором в атакующих действиях. Но в последних 5 турах – лишь 5 голов на всю команду, что отражает спад в реализации моментов.«Форест» часто даeт сбои в обороне и при выездной игре становится уязвим против команд, использующих фланги и быстрые переходы – именно то, на чeм строится игра «Вест Хэма».

Факты о командах

«Вест Хэм»

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 1.4 забитых, 1.4 пропущенных за 5 игр

Не проигрывает дома в 3 последних матчах (все – ничьи)

Победа в последнем туре над «Манчестер Юнайтед» 2:0

«Ноттингем Форест»

Не выигрывает 3 матча подряд

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.0 забитого, 1.6 пропущенных за 5 игр

Крис Вуд – 20 голов за сезон

Личные встречи 56% (5) 0% (0) 44% (4) 16 Забитых мячей 17 1.78 В среднем за матч 1.89 4:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:2 Англия. Премьер-лига, 10 тур Ноттингем Форест 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 25 тур Ноттингем Форест 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 12 тур Вест Хэм 3 : 2 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур Вест Хэм 4 : 0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 2 тур Ноттингем Форест 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок, 3 раунд Ноттингем Форест 5 : 0 Вест Хэм Англия. Чемпионшип, 27 тур Вест Хэм 2 : 1 Ноттингем Форест Англия. Чемпионшип, 5 тур Ноттингем Форест 1 : 4 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/16 финала Вест Хэм 3 : 2 Ноттингем Форест

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»

Форма хозяев поля говорит о том, что они способны как минимум не проиграть. «Форест» нуждается в победе, но играет неубедительно и допускает ошибки в обороне. Учитывая мотивацию соперников, характер последних матчей и текущее состояние, ожидаем упорную борьбу, но с преимуществом «Вест Хэма».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вест Хэма».

Рекомендованные ставки: