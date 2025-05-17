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Прогноз на точный счёт матча «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:48
Вест Хэм - Ноттингем Форест
18 мая 2025, воскресенье 16:15 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Вест Хэма»
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На «Стадионе Лондон» состоится противостояние команд, преследующих разные цели на финише сезона. «Вест Хэм» уже обезопасил себя от вылета и играет в более свободной манере, тогда как «Ноттингем Форест» ведeт борьбу за еврокубки, но испытывает сложности в концовке сезона.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» постепенно стабилизируют игру – недавняя победа над «Манчестер Юнайтед» на выезде (2:0) – подтверждение тому. Команда Дэвида Мойеса забивает в шести матчах подряд, а Джеррод Боуэн остаeтся главным оружием в атаке (12 голов в 34 матчах). В среднем за 5 последних игр «Вест Хэм» забивает 1.4 гола, но и пропускает столько же.Домашние матчи даются не просто – три ничьи подряд, но лондонцы регулярно поражают ворота соперников и играют открыто. Позитивная статистика против «Фореста» на своeм поле (5 побед в последних очных матчах) может сыграть решающую роль.

«Ноттингем Форест»

Команда показала мощный отрезок в середине сезона, но к финишу начала сбавлять обороты. Три матча без побед, а защита трещит по швам – 8 пропущенных за 5 игр и 7 матчей подряд без «сухаря».Атака продолжает держать марку: Крис Вуд забил 20 голов за сезон и остаeтся ключевым фактором в атакующих действиях. Но в последних 5 турах – лишь 5 голов на всю команду, что отражает спад в реализации моментов.«Форест» часто даeт сбои в обороне и при выездной игре становится уязвим против команд, использующих фланги и быстрые переходы – именно то, на чeм строится игра «Вест Хэма».

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.4 забитых, 1.4 пропущенных за 5 игр
  • Не проигрывает дома в 3 последних матчах (все – ничьи)
  • Победа в последнем туре над «Манчестер Юнайтед» 2:0

«Ноттингем Форест»

  • Не выигрывает 3 матча подряд
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 забитого, 1.6 пропущенных за 5 игр
  • Крис Вуд – 20 голов за сезон

Личные встречи
56% (5)
0% (0)
44% (4)
16
Забитых мячей
17
1.78
В среднем за матч
1.89
4:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
02.11.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
17.02.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
3 : 2
12.11.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
4 : 0
25.02.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
14.08.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Ноттингем Форест
5 : 0
05.01.2014
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Хэм
2 : 1
21.01.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
1 : 4
28.08.2011
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
3 : 2
30.01.2011
Ноттингем Форест
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Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»

Форма хозяев поля говорит о том, что они способны как минимум не проиграть. «Форест» нуждается в победе, но играет неубедительно и допускает ошибки в обороне. Учитывая мотивацию соперников, характер последних матчей и текущее состояние, ожидаем упорную борьбу, но с преимуществом «Вест Хэма».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вест Хэма».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Вест Хэма» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Вест Хэма»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Вест Хэм
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