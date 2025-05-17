17 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. «Пари НН» будет принимать главного аутсайдера сезона – воронежский «Факел».
«Пари НН»
Клуб из Нижнего Новгорода продолжает бороться за место в элите и на данный момент идет в зоне стыковых матчей. В случае успеха в противостоянии с «Факелом» и удачного стечения обстоятельств в играх с участием конкурентов, «Пари НН» поднимется в таблице.
Последние три игры:
- Пари НН – Крылья Советов 5:2
- Зенит – Пари НН 2:1
- Пари НН – Ахмат 1:0
«Факел»
Воронежцы потеряли даже математические шансы на сохранение места в элите российского футбола. В активе «Факела» лишь 16 очков после 28 туров. Из положительного для воронежской публики – не так давно «Факел» сумел отобрать очки у «Спартака».
Последние три игры:
- Факел – Локомотив 0:1
- Факел – Спартак 0:0
- Рубин – Факел 2:1
Прогноз на матч «Пари НН» – «Факел»
Нижегородцам нужно действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Перед «Пари НН» стоит четкая задача набрать три балла в игре с последней командой лиги и нет никаких сомнений, что команде по силам добиться желаемого.
Прогноз: Победа «Пари НН», коэффициент – 1,73. Точный счет – 2:0.