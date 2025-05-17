17 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. «Пари НН» будет принимать главного аутсайдера сезона – воронежский «Факел».

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода продолжает бороться за место в элите и на данный момент идет в зоне стыковых матчей. В случае успеха в противостоянии с «Факелом» и удачного стечения обстоятельств в играх с участием конкурентов, «Пари НН» поднимется в таблице.

Последние три игры:

Пари НН – Крылья Советов 5:2

Зенит – Пари НН 2:1

Пари НН – Ахмат 1:0

«Факел»

Воронежцы потеряли даже математические шансы на сохранение места в элите российского футбола. В активе «Факела» лишь 16 очков после 28 туров. Из положительного для воронежской публики – не так давно «Факел» сумел отобрать очки у «Спартака».

Последние три игры:

Факел – Локомотив 0:1

Факел – Спартак 0:0

Рубин – Факел 2:1

Личные встречи 47% (7) 20% (3) 33% (5) 16 Забитых мячей 15 1.07 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 29 тур Пари НН 1 : 1 Факел Россия. Премьер-лига, 8 тур Факел 0 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 19 тур Пари НН 1 : 1 Факел Россия. Премьер-лига, 5 тур Факел 2 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 27 тур Факел 1 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 8 тур Пари НН 3 : 1 Факел Россия. Кубок, 3 тур Факел 0 : 1 Пари НН Россия. ФНЛ, 29 тур Пари НН 1 : 2 Факел Россия. ФНЛ, 9 тур Факел 0 : 1 Пари НН Россия. ФНЛ, 25 тур Факел 0 : 2 Пари НН Россия. ФНЛ, 7 тур Пари НН 2 : 1 Факел Россия. ФНЛ, 29 тур Пари НН 1 : 0 Факел Россия. ФНЛ, 11 тур Факел 1 : 0 Пари НН Россия. ФНЛ, 34 тур Факел 4 : 1 Пари НН Россия. ФНЛ, 16 тур Пари НН 2 : 1 Факел

Прогноз на матч «Пари НН» – «Факел»

Нижегородцам нужно действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Перед «Пари НН» стоит четкая задача набрать три балла в игре с последней командой лиги и нет никаких сомнений, что команде по силам добиться желаемого.

Прогноз: Победа «Пари НН», коэффициент – 1,73. Точный счет – 2:0.