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Прогноз на точный счет матча «Пари НН» – «Факел»: РПЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:54
Пари НН - Факел
17 мая 2025, суббота 19:00 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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5.70
Точный счет: 2:0 в пользу «Пари НН»
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17 мая 2025 года в 19:00 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. «Пари НН» будет принимать главного аутсайдера сезона – воронежский «Факел».

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода продолжает бороться за место в элите и на данный момент идет в зоне стыковых матчей. В случае успеха в противостоянии с «Факелом» и удачного стечения обстоятельств в играх с участием конкурентов, «Пари НН» поднимется в таблице.

Последние три игры:

  • Пари НН – Крылья Советов 5:2
  • Зенит – Пари НН 2:1
  • Пари НН – Ахмат 1:0

«Факел»

Воронежцы потеряли даже математические шансы на сохранение места в элите российского футбола. В активе «Факела» лишь 16 очков после 28 туров. Из положительного для воронежской публики – не так давно «Факел» сумел отобрать очки у «Спартака».

Последние три игры:

  • Факел – Локомотив 0:1
  • Факел – Спартак 0:0
  • Рубин – Факел 2:1

Личные встречи
47% (7)
20% (3)
33% (5)
16
Забитых мячей
15
1.07
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Пари НН
1 : 1
17.05.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
0 : 0
14.09.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Пари НН
1 : 1
03.03.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
2 : 0
20.08.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Факел
1 : 0
14.05.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Пари НН
3 : 1
03.09.2022
Факел
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
27.10.2021
Пари НН
Россия. ФНЛ, 29 тур
Пари НН
1 : 2
10.03.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
0 : 1
13.09.2020
Пари НН
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
0 : 2
23.11.2019
Пари НН
Россия. ФНЛ, 7 тур
Пари НН
2 : 1
10.08.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 29 тур
Пари НН
1 : 0
30.03.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
1 : 0
15.09.2018
Пари НН
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
4 : 1
21.04.2018
Пари НН
Россия. ФНЛ, 16 тур
Пари НН
2 : 1
30.09.2017
Факел
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Прогноз на матч «Пари НН» – «Факел»

Нижегородцам нужно действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Перед «Пари НН» стоит четкая задача набрать три балла в игре с последней командой лиги и нет никаких сомнений, что команде по силам добиться желаемого.

Прогноз: Победа «Пари НН», коэффициент – 1,73. Точный счет – 2:0.

5.70
Точный счет: 2:0 в пользу «Пари НН»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Факел Пари НН
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