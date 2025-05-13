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Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Кайрат»: Кубок Казахстана, 1/4 финала, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:46
Ордабасы - Кайрат
14 мая 2025, среда 16:00 | Казахстан. Кубок, 1/4 финала
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5.6
Точный счёт 2:1 в пользу «Ордабасы»
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14 мая на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» примет «Кайрат» в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана. Обе команды находятся в отличной форме и стабильно побеждают в последних матчах. «Ордабасы» показывает минимализм в обороне и результативность в атаке, в то время как «Кайрат» делает ставку на интенсивную игру с большим количеством забитых мячей. Матч ожидается напряжeнным, с высокой скоростью и осторожностью в первом тайме. Обе команды мотивированы пройти дальше, что делает встречу особенно интригующей.

«Ордабасы»

Команда подходит к четвертьфиналу в оптимальном состоянии: пять побед подряд, включая уверенную игру против «Кайсара» в чемпионате и «Хан-Тенгри» в Кубке. За последние пять матчей «Ордабасы» забил 11 мячей и пропустил всего один – выдающийся показатель надeжности. В нападении команда действует уверенно, много атакует флангами и качественно использует стандарты. Защитная линия организована, соперникам крайне трудно находить свободные зоны. Команда грамотно выстраивает структуру, что особенно важно в матчах на вылет.

«Кайрат»

Команда из Алматы также идeт на хорошем ходу: три победы подряд, в каждой из которых «Кайрат» стабильно забивал минимум дважды. Всего за 5 матчей – 12 забитых и 3 пропущенных гола. В атаке «Кайрат» действует агрессивно, часто задействует второй темп и поддерживает высокий прессинг. Однако в защите не всегда действует надeжно: команда пропускает в трeх последних матчах подряд. Это может стать уязвимостью, особенно если соперник найдeт быстрый путь к воротам. Ключевая ставка – скорость фланговых игроков и взаимодействие в завершающей фазе.

Факты о командах

«Ордабасы»

  • Победа в 5 матчах подряд
  • Забивает в среднем 2.2 гола, пропускает 0.2
  • Играет строго от структуры и надeжности

«Кайрат»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает 2.4, пропускает 0.6 за игру
  • Делает акцент на атакующую игру

Личные встречи
34% (13)
26% (10)
39% (15)
34
Забитых мячей
51
0.89
В среднем за матч
1.34
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Ордабасы
1 : 0
14.05.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
4 : 0
08.03.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
2 : 1
02.11.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
1 : 2
31.03.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 0
20.08.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
23.04.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайрат
1 : 2
15.09.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 1
26.04.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 1
12.09.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайрат
3 : 0
29.04.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
3 : 1
03.11.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
1 : 3
30.08.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
0 : 1
05.07.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
0 : 0
27.04.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
2 : 0
06.10.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 1
22.07.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайрат
2 : 0
09.05.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
5 : 1
20.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Ордабасы
0 : 2
24.06.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
3 : 0
16.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Кайрат
1 : 1
01.10.2016
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Ордабасы
2 : 1
26.08.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайрат
2 : 2
15.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
17.04.2016
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Кайрат
2 : 0
08.11.2015
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Ордабасы
0 : 0
14.08.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайрат
2 : 1
20.06.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 2
11.04.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайрат
2 : 0
26.10.2014
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Ордабасы
0 : 1
20.09.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Ордабасы
1 : 0
24.05.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Кайрат
0 : 1
29.03.2014
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайрат
0 : 0
19.10.2013
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Ордабасы
1 : 2
15.09.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
0 : 0
29.06.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
1 : 0
24.04.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Ордабасы
0 : 0
15.09.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Кайрат
1 : 1
12.05.2012
Ордабасы
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Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайрат»

Обе команды демонстрируют сильные стороны – у «Ордабасы» это защита и стабильность, у «Кайрата» – мощная атака. Учитывая, что матч носит кубковый характер, команды, вероятно, начнут с осторожной игры, а вторая половина пройдeт более открыто. «Ордабасы» чуть надeжнее по общему балансу и имеет преимущество домашнего поля. Сценарий встречи может развиваться по логике: минимальное преимущество хозяев с качественным завершением своих шансов. Прогноз – 2:1 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 5.60
  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Ордабасы» больше 1.5 – коэффициент 2.00

5.6
Точный счёт 2:1 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Кубок Кайрат Ордабасы
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