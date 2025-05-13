14 мая на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова «Ордабасы» примет «Кайрат» в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана. Обе команды находятся в отличной форме и стабильно побеждают в последних матчах. «Ордабасы» показывает минимализм в обороне и результативность в атаке, в то время как «Кайрат» делает ставку на интенсивную игру с большим количеством забитых мячей. Матч ожидается напряжeнным, с высокой скоростью и осторожностью в первом тайме. Обе команды мотивированы пройти дальше, что делает встречу особенно интригующей.

«Ордабасы»

Команда подходит к четвертьфиналу в оптимальном состоянии: пять побед подряд, включая уверенную игру против «Кайсара» в чемпионате и «Хан-Тенгри» в Кубке. За последние пять матчей «Ордабасы» забил 11 мячей и пропустил всего один – выдающийся показатель надeжности. В нападении команда действует уверенно, много атакует флангами и качественно использует стандарты. Защитная линия организована, соперникам крайне трудно находить свободные зоны. Команда грамотно выстраивает структуру, что особенно важно в матчах на вылет.

«Кайрат»

Команда из Алматы также идeт на хорошем ходу: три победы подряд, в каждой из которых «Кайрат» стабильно забивал минимум дважды. Всего за 5 матчей – 12 забитых и 3 пропущенных гола. В атаке «Кайрат» действует агрессивно, часто задействует второй темп и поддерживает высокий прессинг. Однако в защите не всегда действует надeжно: команда пропускает в трeх последних матчах подряд. Это может стать уязвимостью, особенно если соперник найдeт быстрый путь к воротам. Ключевая ставка – скорость фланговых игроков и взаимодействие в завершающей фазе.

Факты о командах

«Ордабасы»

Победа в 5 матчах подряд

Забивает в среднем 2.2 гола, пропускает 0.2

Играет строго от структуры и надeжности

«Кайрат»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает 2.4, пропускает 0.6 за игру

Делает акцент на атакующую игру

Личные встречи 34% (13) 26% (10) 39% (15) 34 Забитых мячей 51 0.89 В среднем за матч 1.34 2:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Ордабасы 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Кайрат 4 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Кайрат 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Ордабасы 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Ордабасы 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Кайрат 2 : 2 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Кайрат 1 : 2 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Ордабасы 2 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Ордабасы 2 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Кайрат 3 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Кайрат 3 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Ордабасы 1 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Кайрат 0 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Ордабасы 0 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 29 тур Ордабасы 2 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Ордабасы 2 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайрат 2 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Кайрат 5 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Ордабасы 0 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Кайрат 3 : 0 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 29 тур Кайрат 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 25 тур Ордабасы 2 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Кайрат 2 : 2 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур Ордабасы 1 : 0 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 32 тур Кайрат 2 : 0 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 23 тур Ордабасы 0 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Кайрат 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур Ордабасы 2 : 2 Кайрат Казахстан. Финальный раунд, 8 тур Кайрат 2 : 0 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 4 тур Ордабасы 0 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Ордабасы 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур Кайрат 0 : 1 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 8 тур Кайрат 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 4 тур Ордабасы 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Кайрат 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Ордабасы 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Ордабасы 0 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур Кайрат 1 : 1 Ордабасы

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайрат»

Обе команды демонстрируют сильные стороны – у «Ордабасы» это защита и стабильность, у «Кайрата» – мощная атака. Учитывая, что матч носит кубковый характер, команды, вероятно, начнут с осторожной игры, а вторая половина пройдeт более открыто. «Ордабасы» чуть надeжнее по общему балансу и имеет преимущество домашнего поля. Сценарий встречи может развиваться по логике: минимальное преимущество хозяев с качественным завершением своих шансов. Прогноз – 2:1 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки и коэффициенты