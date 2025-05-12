13 мая на стадионе Allianz Parque состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Сеарой». Обе команды подходят к встрече с разной турнирной мотивацией и игровым ритмом: «Сантос» увяз в зоне вылета и испытывает серьeзные трудности в организации игры, а «Сеара» уверенно набирает очки, используя прагматичный подход. Важнейшим фактором станет способность реализовать немногочисленные моменты: для «Сантоса» каждый матч – шанс остановить падение, а для «Сеары» – возможность закрепиться в топ-10.

«Сантос»

«Сантос» проиграл три последних матча чемпионата подряд и с четырьмя очками занимает 19-е место в турнирной таблице. В пяти последних встречах команда забила 5 мячей и пропустила 6, но при этом стабильно допускает ошибки в обороне и теряет концентрацию. Основной ударной силой остаeтся Гильерме – 10 голов в 21 матче. Однако поддержки из центра поля он почти не получает, а командная структура игры рассыпается под давлением. Даже на домашнем стадионе команда не выглядит уверенно: не хватает ни темпа, ни надeжности в защите, ни точности в завершающей стадии.

«Сеара»

«Сеара» уверенно занимает 9-е место, набрав 11 очков. Коллектив играет строго, не форсируя события: 4 гола забито и столько же пропущено за последние 5 туров. Команда надeжно действует в обороне, допускает минимум моментов у своих ворот и умеет находить уязвимые зоны у соперника. Лучший бомбардир – Педро Раул (9 голов в 14 матчах), чья результативность особенно проявляется на фоне компактной игры. «Сеара» комфортно чувствует себя в матчах против команд с хаотичной обороной и пользуется ошибками соперников, особенно на выезде.

Факты о командах

«Сантос»

Проиграл 3 последних матча в Серии A

В среднем забивает 1.0 и пропускает 1.2 мяча за игру

Не может сохранить ворота в неприкосновенности 4 игры подряд

«Сеара»

В среднем забивает 0.8 и пропускает 0.8 гола за матч

Пропускала в 5 из 7 последних игр

Победила дважды за последние 5 туров

Личные встречи 50% (5) 40% (4) 10% (1) 12 Забитых мячей 6 1.2 В среднем за матч 0.6 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 26 тур Сеара 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 7 тур Сантос 0 : 0 Сеара Бразилия. Серия А, 21 тур Сеара 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 2 тур Сантос 3 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 27 тур Сантос 1 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 8 тур Сеара 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 26 тур Сантос 2 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 7 тур Сеара 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 20 тур Сеара 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 1 тур Сантос 2 : 0 Сеара

Прогноз на матч «Сантос» – «Сеара»

Форма команд перед этим матчем указывает на потенциальное преимущество «Сеары». «Сантос» много ошибается в защите и не показывает стабильной игры в атаке. Даже несмотря на поддержку домашней трибуны, команда теряет очки и часто уступает инициативу. «Сеара» же действует более прагматично: уверенно перекрывает зоны, грамотно разрушает атакующие действия соперника и эффективно использует шансы. Скорее всего, матч пройдeт в низком темпе, с минимальным количеством голов. Вероятным сценарием выглядит победа «Сеары» с минимальным счeтом 1:0 – именно такой счeт отражает расстановку сил и форму коллективов.

Рекомендованные ставки и коэффициенты