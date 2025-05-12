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Прогноз на точный счет матча «Сантос» – «Сеара»: Серия А, 13 мая 2025

12 мая 2025 9:03
Сантос - Сеара
13 мая 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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7.0
Точный счёт 0:1 в пользу «Сеары»
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13 мая на стадионе Allianz Parque состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Сеарой». Обе команды подходят к встрече с разной турнирной мотивацией и игровым ритмом: «Сантос» увяз в зоне вылета и испытывает серьeзные трудности в организации игры, а «Сеара» уверенно набирает очки, используя прагматичный подход. Важнейшим фактором станет способность реализовать немногочисленные моменты: для «Сантоса» каждый матч – шанс остановить падение, а для «Сеары» – возможность закрепиться в топ-10.

«Сантос»

«Сантос» проиграл три последних матча чемпионата подряд и с четырьмя очками занимает 19-е место в турнирной таблице. В пяти последних встречах команда забила 5 мячей и пропустила 6, но при этом стабильно допускает ошибки в обороне и теряет концентрацию. Основной ударной силой остаeтся Гильерме – 10 голов в 21 матче. Однако поддержки из центра поля он почти не получает, а командная структура игры рассыпается под давлением. Даже на домашнем стадионе команда не выглядит уверенно: не хватает ни темпа, ни надeжности в защите, ни точности в завершающей стадии.

«Сеара»

«Сеара» уверенно занимает 9-е место, набрав 11 очков. Коллектив играет строго, не форсируя события: 4 гола забито и столько же пропущено за последние 5 туров. Команда надeжно действует в обороне, допускает минимум моментов у своих ворот и умеет находить уязвимые зоны у соперника. Лучший бомбардир – Педро Раул (9 голов в 14 матчах), чья результативность особенно проявляется на фоне компактной игры. «Сеара» комфортно чувствует себя в матчах против команд с хаотичной обороной и пользуется ошибками соперников, особенно на выезде.

Факты о командах

«Сантос»

  • Проиграл 3 последних матча в Серии A
  • В среднем забивает 1.0 и пропускает 1.2 мяча за игру
  • Не может сохранить ворота в неприкосновенности 4 игры подряд

«Сеара»

  • В среднем забивает 0.8 и пропускает 0.8 гола за матч
  • Пропускала в 5 из 7 последних игр
  • Победила дважды за последние 5 туров

Личные встречи
50% (5)
40% (4)
10% (1)
12
Забитых мячей
6
1.2
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сеара
2 : 1
10.09.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 0
22.05.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сеара
0 : 0
19.09.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
3 : 1
06.06.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
1 : 1
28.12.2020
Сеара
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сеара
0 : 1
06.09.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сантос
2 : 1
18.10.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 1
09.08.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сантос
2 : 0
15.04.2018
Сеара
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Прогноз на матч «Сантос» – «Сеара»

Форма команд перед этим матчем указывает на потенциальное преимущество «Сеары». «Сантос» много ошибается в защите и не показывает стабильной игры в атаке. Даже несмотря на поддержку домашней трибуны, команда теряет очки и часто уступает инициативу. «Сеара» же действует более прагматично: уверенно перекрывает зоны, грамотно разрушает атакующие действия соперника и эффективно использует шансы. Скорее всего, матч пройдeт в низком темпе, с минимальным количеством голов. Вероятным сценарием выглядит победа «Сеары» с минимальным счeтом 1:0 – именно такой счeт отражает расстановку сил и форму коллективов.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Сеары» – коэффициент 7.00
  • Победа «Сеары» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.73
  • Индивидуальный тотал «Сантоса» меньше 1.0 – коэффициен

7.0
Точный счёт 0:1 в пользу «Сеары»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Сеара Сантос
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