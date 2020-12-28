Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Сеара
Сантос - Сеара: обзор матча 28 декабря 2020
Сантос
28.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Сеара
11'
Мариньо
37'
С. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Сеара
90'
+6
Желтая карточка
S. Mineiro
Замена
Ж. Мота
️️️️
Ф. Джонатан
90'
+5
90'
+1
Замена
E.
️️️️
С. Хавьер
90'
+1
Замена
K.
️️️️
Ф. Собрал
Желтая карточка
Ф. Джонатан
86'
77'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Клебер
77'
Замена
П. Наресси
️️️️
Шарлес
Замена
L. Lourenço
️️️️
К. Жорже
76'
Желтая карточка
D. Pituca
72'
Замена
А. Гомес
️️️️
Алисон
70'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Й. Сотельдо
70'
61'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Лима
45'
+1
Желтая карточка
Клебер
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Хавьер
ГОЛ! 1:0!
Мариньо
Пас отдал
D. Pituca
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Мариньо
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
9
Клебер
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
2-1-2-2-3
12
Джон
6
Джонатан
14
Перес
5
Алисон
30
Сотельдо
6
Сандри
22
Брага
7
Мариньо
6
21
19
Жорже
3-2-2-4
2
Хавьер
4
Клаус
91
Пачеко
88
Собрал
35
Шарлес
45
Лима
29
Вина
1
3
19
9
Клебер
30
Сотельдо
9
Маркес
9
Маркес
30
Сотельдо
6
Джонатан
10
Мота
10
Мота
6
Джонатан
5
Алисон
11
Гомес
11
Гомес
5
Алисон
19
Жорже
37
37
19
Жорже
45
Лима
11
11
45
Лима
88
Собрал
70
70
88
Собрал
35
Шарлес
6
Наресси
6
Наресси
35
Шарлес
2
Хавьер
2
2
2
Хавьер
9
Клебер
9
Визеу
9
Визеу
9
Клебер
Остались в запасе
Сантос
Сеара
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
34
Жоао Пауло
ВР
8
Ивоней
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
29
Витор Жакаре
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
55
William Oliveira
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
34
Жоао Пауло
ВР
8
Ивоней
ЦП
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
55
William Oliveira
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сантос - Сеара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Сеара
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+