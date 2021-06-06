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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Сеара
Сантос - Сеара: обзор матча 06 июня 2021
Сантос
06.06.2021, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Сеара
19'
Ж. Мота
63'
Мариньо
72'
К. Жорже
45+7'
Вина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Сеара
Замена
Мадсон
️️️️
Мариньо
90'
Замена
️️️️
Ж. Мота
88'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Г. Пирани
87'
Замена
K. Malthus
️️️️
М. Гильерме
83'
Замена
М. Леонардо
️️️️
К. Жорже
82'
79'
Замена
Шарлес
️️️️
Ф. Собрал
79'
Замена
Джордан
️️️️
G. Lacerda
79'
Замена
Рик
️️️️
Вина
ГОЛ! 3:1!
К. Жорже
Пас отдал
Г. Пирани
72'
65'
Замена
Клебер
️️️️
Ф. Визеу
ГОЛ! 2:1!
Мариньо
63'
Желтая карточка
Л. Перес
52'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Вина
45'
+1
Желтая карточка
G. Lacerda
Желтая карточка
Алисон
44'
Желтая карточка
P.
40'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мота
Пас отдал
М. Гильерме
19'
Пенальти не реализован!
Мариньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Алисон
ОП
12
Габриэл Пирани
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Мариньо
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
17
Жоржиньо
АП
29
Вина
АП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сантос
1
Владимир
ВР
34
Жоао Пауло
ВР
20
Мораес
ЛЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
24
Kevin Malthus
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
25
Марлон
ЦП
37
Рик
ПВ
12
Indio Geovane
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Джон
6
Джонатан
15
Фелипе
14
Перес
5
Алисон
12
Пирани
10
Мота
95
Гильерме
7
Мариньо
31
19
Жорже
2-1-1-2-5
24
Мессиас
91
Пачеко
29
Оливейра
88
Собрал
17
Жоржиньо
29
Вина
11
9
Визеу
15
27
1
12
Пирани
20
Габриэль
20
Габриэль
12
Пирани
95
Гильерме
24
24
95
Гильерме
19
Жорже
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Жорже
7
Мариньо
22
Мадсон
22
Мадсон
7
Мариньо
9
Визеу
9
Клебер
9
Клебер
9
Визеу
29
Вина
37
Рик
37
Рик
29
Вина
88
Собрал
35
Шарлес
35
Шарлес
88
Собрал
15
55
Джордан
55
Джордан
15
Остались в запасе
Сантос
Сеара
3
Данило Боса
ЦЗ
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
16
Jonathan Copete
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
1
Владимир
ВР
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
12
Indio Geovane
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
3
Данило Боса
ЦЗ
20
Мораес
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
16
Jonathan Copete
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
1
Владимир
ВР
34
Жоао Пауло
ВР
Остались в запасе
12
Indio Geovane
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сантос - Сеара
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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