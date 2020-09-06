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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Сантос
Сеара - Сантос: обзор матча 06 сентября 2020
Сеара
06.09.2020, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
9'
Ф. Джонатан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Сантос
90'
+3
Красная карточка
Алисон
Вторая желтая
Б. Пачеко
90'
+1
90'
Замена
Алекс
️️️️
Л. Брага
Замена
B.
️️️️
Шарлес
89'
Красная карточка
С. Хавьер
82'
82'
Красная карточка
Л. Перес
78'
Замена
J.
️️️️
А. Гомес
78'
Замена
К. Санчес
️️️️
К. Жорже
68'
Желтая карточка
Л. Брага
Замена
Лима
️️️️
F.
68'
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
67'
62'
Желтая карточка
К. Жорже
Желтая карточка
L. Carvalho
51'
Желтая карточка
Б. Пачеко
50'
Желтая карточка
Л. Отавио
45'
43'
Желтая карточка
Ф. Джонатан
33'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джонатан
Пас отдал
Мариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
12
Diogo Silva
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Сантос
22
Эверсон
ВР
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
29
Tailson
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
3-2-1-5
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
3
9
Клебер
27
19
1
3-1-3-3
34
Пауло
4
Вериссимо
14
Перес
6
Джонатан
5
Алисон
7
Мариньо
11
Гомес
22
Брага
19
Жорже
21
31
35
Шарлес
9
9
35
Шарлес
19
45
Лима
45
Лима
19
9
Клебер
23
23
9
Клебер
22
Брага
31
Алекс
31
Алекс
22
Брага
19
Жорже
7
Санчес
7
Санчес
19
Жорже
11
Гомес
9
9
11
Гомес
Остались в запасе
Сеара
Сантос
12
Diogo Silva
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
55
William Oliveira
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
22
Эверсон
ВР
12
Джон
ВР
22
Мадсон
ПЗ
29
Tailson
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Ивоней
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Diogo Silva
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
55
William Oliveira
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Остались в запасе
22
Эверсон
ВР
12
Джон
ВР
22
Мадсон
ПЗ
29
Tailson
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Ивоней
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сеара - Сантос
3
2
2
4
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
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