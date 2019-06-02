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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Сантос
Сеара - Сантос: обзор матча 02 июня 2019
Сеара
02.06.2019, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Сантос
45'
+1
Желтая карточка
К. Санчес
Начало матча
Статистика матча Сеара - Сантос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
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