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Прогноз на точный счёт матча «Сантос» – «Сеара»: Серия A, 13 мая 2025

11 мая 2025 10:28
Сантос - Сеара
13 мая 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Сантоса»
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13 мая в рамках 8 тура чемпионата Бразилии на стадионе «Allianz Parque» состоится матч между «Сантосом» и «Сеарой». Для «Сантоса» это возможность прервать серию неудач и зацепиться за очки в борьбе за выживание, в то время как «Сеара» попытается закрепиться в верхней части таблицы, показывая уверенную, но не зрелищную игру.

«Сантос»

«Сантос» откровенно проваливает старт сезона. После 7 туров команда набрала лишь 4 очка и занимает предпоследнюю 19 позицию. Проблемы наблюдаются во всех линиях, особенно в обороне: за последние 5 матчей клуб пропустил 6 голов (1.20 в среднем), а серия из 3 поражений подряд в Серии A усугубляет ситуацию. Однако в атаке команда кое-что демонстрирует – 5 голов за те же 5 встреч. Гильерме остаeтся лидером, уже забив 10 мячей в 21 матче. На своeм поле «Сантос» не проигрывает в 8 из 10 последних игр, что позволяет надеяться на положительный результат.

«Сеара»

Гости демонстрируют более стабильную форму: 11 очков и 7 место в таблице. «Сеара» играет в прагматичный футбол – не много забивает, но и нечасто пропускает. В последних 5 встречах команда отличилась лишь 4 раза, что составляет 0.80 гола за игру. В обороне дела идут получше – 4 пропущенных гола за 5 матчей. Педро Раул забил 9 мячей в 14 играх, и именно от него зависит атакующая острота. Однако стоит отметить, что в 5 из 7 последних матчей «Сеара» пропускала, а в гостях команда побеждает нечасто.

Факты о командах

«Сантос»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Серии A
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 1.00, пропускает 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает дома в 8 из 10 последних матчей

«Сеара»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем забивает 0.80, пропускает 0.80 гола за игру
  • Победа над «Виторией» в последнем туре (1:0)
  • Лидер – Педро Раул с 9 мячами в 14 матчах

Личные встречи
50% (5)
40% (4)
10% (1)
12
Забитых мячей
6
1.2
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сеара
2 : 1
10.09.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 0
22.05.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сеара
0 : 0
19.09.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
3 : 1
06.06.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
1 : 1
28.12.2020
Сеара
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сеара
0 : 1
06.09.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сантос
2 : 1
18.10.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 1
09.08.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сантос
2 : 0
15.04.2018
Сеара
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Прогноз на матч «Сантос» – «Сеара»

Форма «Сантоса» оставляет желать лучшего, но команда способна играть лучше дома, и мотивация набирать очки крайне высока. «Сеара» выглядит устойчивее, но в атаке действует осторожно и редко громит соперников. Учитывая низкую результативность гостей и боевой настрой хозяев, можно ожидать упорную борьбу с минимумом голов. «Сантос» должен воспользоваться преимуществом домашнего поля и взять важные 3 очка.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Сантоса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Сантоса» – коэффициент 6.00
  • Победа «Сантоса» – коэффициент 2.50
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Сантоса»
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Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Сеара Сантос
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