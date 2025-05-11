13 мая в рамках 8 тура чемпионата Бразилии на стадионе «Allianz Parque» состоится матч между «Сантосом» и «Сеарой». Для «Сантоса» это возможность прервать серию неудач и зацепиться за очки в борьбе за выживание, в то время как «Сеара» попытается закрепиться в верхней части таблицы, показывая уверенную, но не зрелищную игру.

«Сантос»

«Сантос» откровенно проваливает старт сезона. После 7 туров команда набрала лишь 4 очка и занимает предпоследнюю 19 позицию. Проблемы наблюдаются во всех линиях, особенно в обороне: за последние 5 матчей клуб пропустил 6 голов (1.20 в среднем), а серия из 3 поражений подряд в Серии A усугубляет ситуацию. Однако в атаке команда кое-что демонстрирует – 5 голов за те же 5 встреч. Гильерме остаeтся лидером, уже забив 10 мячей в 21 матче. На своeм поле «Сантос» не проигрывает в 8 из 10 последних игр, что позволяет надеяться на положительный результат.

«Сеара»

Гости демонстрируют более стабильную форму: 11 очков и 7 место в таблице. «Сеара» играет в прагматичный футбол – не много забивает, но и нечасто пропускает. В последних 5 встречах команда отличилась лишь 4 раза, что составляет 0.80 гола за игру. В обороне дела идут получше – 4 пропущенных гола за 5 матчей. Педро Раул забил 9 мячей в 14 играх, и именно от него зависит атакующая острота. Однако стоит отметить, что в 5 из 7 последних матчей «Сеара» пропускала, а в гостях команда побеждает нечасто.

Факты о командах

«Сантос»

Проигрывает в 3 последних матчах Серии A

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем забивает 1.00, пропускает 1.20 гола за игру

Не проигрывает дома в 8 из 10 последних матчей

«Сеара»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем забивает 0.80, пропускает 0.80 гола за игру

Победа над «Виторией» в последнем туре (1:0)

Лидер – Педро Раул с 9 мячами в 14 матчах

Личные встречи 50% (5) 40% (4) 10% (1) 12 Забитых мячей 6 1.2 В среднем за матч 0.6 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 26 тур Сеара 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 7 тур Сантос 0 : 0 Сеара Бразилия. Серия А, 21 тур Сеара 0 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 2 тур Сантос 3 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 27 тур Сантос 1 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 8 тур Сеара 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 26 тур Сантос 2 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 7 тур Сеара 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 20 тур Сеара 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 1 тур Сантос 2 : 0 Сеара

Прогноз на матч «Сантос» – «Сеара»

Форма «Сантоса» оставляет желать лучшего, но команда способна играть лучше дома, и мотивация набирать очки крайне высока. «Сеара» выглядит устойчивее, но в атаке действует осторожно и редко громит соперников. Учитывая низкую результативность гостей и боевой настрой хозяев, можно ожидать упорную борьбу с минимумом голов. «Сантос» должен воспользоваться преимуществом домашнего поля и взять важные 3 очка.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Сантоса».

Рекомендованные ставки: