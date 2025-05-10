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Прогноз на точный счет матча «Нефтехимик» – «Сочи»: ФНЛ, 10 мая 2025

10 мая 2025 13:57
Нефтехимик - Сочи
10 мая 2025, суббота 18:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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6.0
Прогноз: победа «Сочи» 2:0
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В субботу, 10 мая, в 18:00 по московскому времени «Нефтехимик» примет ПФК «Сочи» в матче 32-го тура Первой лиги. Гости борются за выход в РПЛ, а хозяева – за выживание в турнире.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб находится в нижней части таблицы с 34 очками. Команда выиграла 8 матчей, 10 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Забито 28 мячей, пропущено 33..

Последние матчи «Нефтехимика»:

  • 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 19.04.25 «Нефтехимик» – «КАМАЗ» – 0:0.

«Сочи»

Сочинцы продолжают борьбу за прямую путeвку в РПЛ. У команды 56 очков, при 16 победах и разнице мячей +23 (53:30).

Последние матчи «Сочи»:

  • 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;:
  • 26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;
  • 20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0.

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
10
Забитых мячей
4
1.67
В среднем за матч
0.67
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Нефтехимик
1 : 1
10.05.2025
Сочи
Россия. Первая лига, 17 тур
Сочи
3 : 2
03.11.2024
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
2 : 0
29.04.2013
Сочи
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 1
01.10.2012
Нефтехимик
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Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сочи»

«Нефтехимик» испытывает серьeзные трудности в атаке, в то время как «Сочи» стабильно набирает очки и выглядит на голову сильнее по всем показателям. Гостевая победа выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз: победа «Сочи» 2:0, коэффициент 6.00.

6.0
Прогноз: победа «Сочи» 2:0
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Первая лига Сочи Нефтехимик
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