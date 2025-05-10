В субботу, 10 мая, в 18:00 по московскому времени «Нефтехимик» примет ПФК «Сочи» в матче 32-го тура Первой лиги. Гости борются за выход в РПЛ, а хозяева – за выживание в турнире.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб находится в нижней части таблицы с 34 очками. Команда выиграла 8 матчей, 10 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Забито 28 мячей, пропущено 33..

Последние матчи «Нефтехимика»:

04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;

27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;

19.04.25 «Нефтехимик» – «КАМАЗ» – 0:0.

«Сочи»

Сочинцы продолжают борьбу за прямую путeвку в РПЛ. У команды 56 очков, при 16 победах и разнице мячей +23 (53:30).

Последние матчи «Сочи»:

03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;:

26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;

20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0.

Личные встречи 67% (4) 17% (1) 17% (1) 10 Забитых мячей 4 1.67 В среднем за матч 0.67 3:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 32 тур Нефтехимик 1 : 1 Сочи Россия. Первая лига, 17 тур Сочи 3 : 2 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 30 тур Нефтехимик 1 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 12 тур Сочи 0 : 3 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 30 тур Нефтехимик 2 : 0 Сочи Россия. ФНЛ, 14 тур Сочи 0 : 1 Нефтехимик

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сочи»

«Нефтехимик» испытывает серьeзные трудности в атаке, в то время как «Сочи» стабильно набирает очки и выглядит на голову сильнее по всем показателям. Гостевая победа выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз: победа «Сочи» 2:0, коэффициент 6.00.