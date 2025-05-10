В субботу, 10 мая, в 18:00 по московскому времени «Нефтехимик» примет ПФК «Сочи» в матче 32-го тура Первой лиги. Гости борются за выход в РПЛ, а хозяева – за выживание в турнире.
«Нефтехимик»
Нижнекамский клуб находится в нижней части таблицы с 34 очками. Команда выиграла 8 матчей, 10 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Забито 28 мячей, пропущено 33..
Последние матчи «Нефтехимика»:
- 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 19.04.25 «Нефтехимик» – «КАМАЗ» – 0:0.
«Сочи»
Сочинцы продолжают борьбу за прямую путeвку в РПЛ. У команды 56 очков, при 16 победах и разнице мячей +23 (53:30).
Последние матчи «Сочи»:
- 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;:
- 26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;
- 20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Сочи»
«Нефтехимик» испытывает серьeзные трудности в атаке, в то время как «Сочи» стабильно набирает очки и выглядит на голову сильнее по всем показателям. Гостевая победа выглядит наиболее вероятным исходом.
Прогноз: победа «Сочи» 2:0, коэффициент 6.00.