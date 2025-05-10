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Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Балтика»: ФНЛ, 10 мая 2025

10 мая 2025 13:30
Черноморец - Балтика
10 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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5.0
Прогноз — ничья 1:1, коэффициент 5.00
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В субботу, 10 мая, в 16:00 по московскому времени в рамках 32-го тура Первой лиги состоится центральный матч тура – «Черноморец» Новороссийск примет лидера турнира «Балтику». Обе команды входят в четвeрку сильнейших и сохраняют шансы на прямую путeвку в РПЛ.

«Черноморец»

Клуб из Новороссийска уверенно держится в тройке лидеров, набрав 57 очков. В 31 матче команда одержала 17 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Забито 47 голов, пропущено 33.

Последние матчи «Черноморца»:

  • 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;
  • 27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;
  • 19.04.25 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 2:1.

«Балтика»

Калининградский клуб лидирует в таблице с 66 очками. «Балтика» проиграла лишь трижды за сезон и обладает лучшей разницей мячей в лиге (+32).

Последние матчи «Балтики»:

  • 03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1;
  • 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;
  • 20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1.

Личные встречи
20% (3)
33% (5)
47% (7)
12
Забитых мячей
18
0.8
В среднем за матч
1.2
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 32 тур
Черноморец
0 : 0
10.05.2025
Балтика
Россия. Первая лига, 4 тур
Балтика
2 : 0
02.08.2024
Черноморец
Россия. ФНЛ, 47 тур
Балтика
1 : 0
15.05.2012
Черноморец
Россия. ФНЛ, 28 тур
Черноморец
1 : 2
15.09.2011
Балтика
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
07.05.2011
Черноморец
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Черноморец
0 : 3
26.07.2009
Балтика
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Балтика
1 : 0
28.03.2009
Черноморец
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Черноморец
2 : 0
18.09.2008
Балтика
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
1 : 1
28.05.2008
Черноморец
Чемпионат России, 28 тур
Черноморец
2 : 1
17.10.1998
Балтика
Чемпионат России, 13 тур
Балтика
1 : 0
07.06.1998
Черноморец
Чемпионат России, 28 тур
Балтика
1 : 1
20.09.1997
Черноморец
Чемпионат России, 11 тур
Черноморец
2 : 2
24.05.1997
Балтика
Чемпионат России, 29 тур
Черноморец
1 : 0
28.09.1996
Балтика
Чемпионат России, 12 тур
Балтика
2 : 2
15.05.1996
Черноморец
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Прогноз на матч «Черноморец» – «Балтика»

Матч обещает быть напряжeнным: «Черноморец» борется за прямую путeвку, а «Балтика» может досрочно гарантировать себе место в РПЛ. Несмотря на статус гостей, «Балтика» выглядит чуть стабильнее и опытнее. Однако «Черноморец» на своeм поле практически не проигрывает.

Наш прогноз – ничья 1:1, коэффициент 5.00.

5.0
Прогноз — ничья 1:1, коэффициент 5.00
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Первая лига Балтика Черноморец
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