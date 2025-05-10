В субботу, 10 мая, в 16:00 по московскому времени в рамках 32-го тура Первой лиги состоится центральный матч тура – «Черноморец» Новороссийск примет лидера турнира «Балтику». Обе команды входят в четвeрку сильнейших и сохраняют шансы на прямую путeвку в РПЛ.
«Черноморец»
Клуб из Новороссийска уверенно держится в тройке лидеров, набрав 57 очков. В 31 матче команда одержала 17 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Забито 47 голов, пропущено 33.
Последние матчи «Черноморца»:
- 03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;
- 27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;
- 19.04.25 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 2:1.
«Балтика»
Калининградский клуб лидирует в таблице с 66 очками. «Балтика» проиграла лишь трижды за сезон и обладает лучшей разницей мячей в лиге (+32).
Последние матчи «Балтики»:
- 03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1;
- 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;
- 20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Балтика»
Матч обещает быть напряжeнным: «Черноморец» борется за прямую путeвку, а «Балтика» может досрочно гарантировать себе место в РПЛ. Несмотря на статус гостей, «Балтика» выглядит чуть стабильнее и опытнее. Однако «Черноморец» на своeм поле практически не проигрывает.
Наш прогноз – ничья 1:1, коэффициент 5.00.