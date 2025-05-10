В субботу, 10 мая, в 16:00 по московскому времени в рамках 32-го тура Первой лиги состоится центральный матч тура – «Черноморец» Новороссийск примет лидера турнира «Балтику». Обе команды входят в четвeрку сильнейших и сохраняют шансы на прямую путeвку в РПЛ.

«Черноморец»

Клуб из Новороссийска уверенно держится в тройке лидеров, набрав 57 очков. В 31 матче команда одержала 17 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Забито 47 голов, пропущено 33.

Последние матчи «Черноморца»:

03.05.25 «Шинник» – «Черноморец» – 0:2;

27.04.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:2;

19.04.25 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 2:1.

«Балтика»

Калининградский клуб лидирует в таблице с 66 очками. «Балтика» проиграла лишь трижды за сезон и обладает лучшей разницей мячей в лиге (+32).

Последние матчи «Балтики»:

03.05.25 «Балтика» – «Торпедо» – 0:1;

26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;

20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1.

Личные встречи 20% (3) 33% (5) 47% (7) 12 Забитых мячей 18 0.8 В среднем за матч 1.2 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Первая лига, 32 тур Черноморец 0 : 0 Балтика Россия. Первая лига, 4 тур Балтика 2 : 0 Черноморец Россия. ФНЛ, 47 тур Балтика 1 : 0 Черноморец Россия. ФНЛ, 28 тур Черноморец 1 : 2 Балтика Россия. ФНЛ, 8 тур Балтика 1 : 0 Черноморец Россия. Первый дивизион, 21 тур Черноморец 0 : 3 Балтика Россия. Первый дивизион, 1 тур Балтика 1 : 0 Черноморец Россия. Первый дивизион, 34 тур Черноморец 2 : 0 Балтика Россия. Первый дивизион, 14 тур Балтика 1 : 1 Черноморец Чемпионат России, 28 тур Черноморец 2 : 1 Балтика Чемпионат России, 13 тур Балтика 1 : 0 Черноморец Чемпионат России, 28 тур Балтика 1 : 1 Черноморец Чемпионат России, 11 тур Черноморец 2 : 2 Балтика Чемпионат России, 29 тур Черноморец 1 : 0 Балтика Чемпионат России, 12 тур Балтика 2 : 2 Черноморец

Прогноз на матч «Черноморец» – «Балтика»

Матч обещает быть напряжeнным: «Черноморец» борется за прямую путeвку, а «Балтика» может досрочно гарантировать себе место в РПЛ. Несмотря на статус гостей, «Балтика» выглядит чуть стабильнее и опытнее. Однако «Черноморец» на своeм поле практически не проигрывает.

Наш прогноз – ничья 1:1, коэффициент 5.00.