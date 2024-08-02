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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Черноморец
Балтика - Черноморец: обзор матча 02 августа 2024
Балтика
02.08.2024, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
13'
А. Фернандес (П)
39'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Черноморец
Замена
К. Маляров
️️️️
Н. Глушков
87'
Замена
И. Петров
️️️️
С. Пряхин
87'
75'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Хабалов
72'
Замена
А. Окладников
️️️️
В. Кротов
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Мохаммад
71'
68'
Желтая карточка
О. Ланин
Замена
В. Саусь
️️️️
К. Никишин
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Фернандес
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Фернандес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
43
Терентьев
59
Аванесян
5
Осипов
96
Мохаммад
19
Глушков
19
Пряхин
10
Фернандес
28
Никишин
4-2-3-1
1
Фролкин
17
Фомин
18
Мельников
44
Чичинадзе
5
Мусалов
35
Енин
64
Ланин
57
Кротов
18
Родионов
15
Хабалов
25
Уридия
19
Глушков
7
Маляров
7
Маляров
19
Глушков
19
Пряхин
10
Петров
10
Петров
19
Пряхин
28
Никишин
17
Саусь
17
Саусь
28
Никишин
96
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
96
Мохаммад
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
Остались в запасе
Балтика
Черноморец
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Балтика - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Никита Новиков (Петрозаводск)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
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