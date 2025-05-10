11 мая на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится важный матч Серии А между «Вероной» и «Лечче». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание. Для «Вероны» это шанс укрепить свои позиции, а для «Лечче» – последняя возможность приблизиться к конкурентам.

«Верона»

«Верона» после 35 туров имеет 32 очка и занимает 15-е место. Команда переживает не лучший отрезок сезона: три поражения подряд и лишь один забитый мяч в пяти последних играх. Однако в последних четырех матчах команда неизменно забивала, что демонстрирует признаки выхода из кризиса. Лидер атак Каспер Тенгстедт пока отметился 7 голами в 24 встречах. Главной проблемой остаeтся нестабильная игра в защите – 5 пропущенных мячей за последние пять игр.

«Лечче»

«Лечче» продолжает скатываться вниз, имея в активе лишь 27 очков и находясь на 17-й позиции. Команда не может победить уже 12 матчей подряд, что серьeзно осложняет задачу по сохранению места в Серии А. Никола Крстович остаeтся ключевым бомбардиром с 11 голами в 35 матчах, но общая результативность команды низкая – всего 3 гола за последние 5 игр. Оборона тоже трещит по швам – 8 пропущенных голов за этот же отрезок.

Факты о командах:

«Верона»

Проигрывает в 3 последних матчах.

В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (5 последних игр).

Забивает в 4 последних матчах.

«Лечче»

Серия из 12 матчей без побед.

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).

Пропускает в 10 последних матчах Серии А.

Личные встречи 63% (5) 25% (2) 13% (1) 11 Забитых мячей 4 1.38 В среднем за матч 0.5 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 36 тур Верона 1 : 1 Лечче Италия. Серия А, 10 тур Лечче 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 28 тур Лечче 0 : 1 Верона Италия. Серия А, 13 тур Верона 2 : 2 Лечче Италия. Серия А, 34 тур Лечче 0 : 1 Верона Италия. Серия А, 19 тур Верона 2 : 0 Лечче Италия. Серия А, 21 тур Верона 3 : 0 Лечче Италия. Серия А, 2 тур Лечче 0 : 1 Верона

Прогноз на матч «Верона» – «Лечче»

Обе команды испытывают серьeзные проблемы в атаке и обороне, что предполагает осторожный характер игры. «Верона» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего поля и чуть более стабильной обороны. «Лечче» же выглядит уязвимым, особенно в защите, и, несмотря на боевой настрой, имеет мало шансов на успех.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Вероны».

Рекомендованные ставки: