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Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Лечче»: Серия А, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:30
Верона - Лечче
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 36 тур
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5.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Вероны»
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11 мая на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится важный матч Серии А между «Вероной» и «Лечче». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание. Для «Вероны» это шанс укрепить свои позиции, а для «Лечче» – последняя возможность приблизиться к конкурентам.

«Верона»

«Верона» после 35 туров имеет 32 очка и занимает 15-е место. Команда переживает не лучший отрезок сезона: три поражения подряд и лишь один забитый мяч в пяти последних играх. Однако в последних четырех матчах команда неизменно забивала, что демонстрирует признаки выхода из кризиса. Лидер атак Каспер Тенгстедт пока отметился 7 голами в 24 встречах. Главной проблемой остаeтся нестабильная игра в защите – 5 пропущенных мячей за последние пять игр.

«Лечче»

«Лечче» продолжает скатываться вниз, имея в активе лишь 27 очков и находясь на 17-й позиции. Команда не может победить уже 12 матчей подряд, что серьeзно осложняет задачу по сохранению места в Серии А. Никола Крстович остаeтся ключевым бомбардиром с 11 голами в 35 матчах, но общая результативность команды низкая – всего 3 гола за последние 5 игр. Оборона тоже трещит по швам – 8 пропущенных голов за этот же отрезок.

Факты о командах:

«Верона»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (5 последних игр).
  • Забивает в 4 последних матчах.

«Лечче»

  • Серия из 12 матчей без побед.
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).
  • Пропускает в 10 последних матчах Серии А.

Личные встречи
63% (5)
25% (2)
13% (1)
11
Забитых мячей
4
1.38
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 1
11.05.2025
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 0
29.10.2024
Верона
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
0 : 1
10.03.2024
Верона
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 2
27.11.2023
Лечче
Италия. Серия А, 34 тур
Лечче
0 : 1
07.05.2023
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2 : 0
21.01.2023
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 1
01.09.2019
Верона
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Прогноз на матч «Верона» – «Лечче»

Обе команды испытывают серьeзные проблемы в атаке и обороне, что предполагает осторожный характер игры. «Верона» имеет небольшое преимущество за счeт домашнего поля и чуть более стабильной обороны. «Лечче» же выглядит уязвимым, особенно в защите, и, несмотря на боевой настрой, имеет мало шансов на успех.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Вероны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Вероны» – коэффициент 5.20
  • Победа «Вероны» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

5.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Вероны»
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Лечче Верона
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