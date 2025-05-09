10 мая на стадионе «Арена Львов» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом». Обе команды расположились в середине таблицы и с турнирной точки зрения обеспечили себе комфортное положение. Ожидается равная и тактически осторожная игра, где коллективы будут стремиться к победе, но при этом стараться избежать ненужных рисков.
«Рух»
После 27 туров «Рух» набрал 34 очка и занимает 9-е место. Команда демонстрирует стабильную игру, забив 5 мячей и пропустив столько же в последних пяти матчах (по 1.00 в среднем за игру). Лучший бомбардир – Ярослав Карабин, на его счету 6 голов в 29 матчах сезона. Несмотря на приличные результаты, стоит отметить, что «Рух» не выигрывал дома уже шесть матчей подряд, что говорит о проблемах при игре на своeм поле.
«Верес»
«Верес» идeт немного выше – на 8-й позиции с 35 очками после 27 туров. Команда нестабильна в обороне, пропустив 10 мячей за последние 5 матчей (в среднем 2.00 за игру), при этом забив лишь 4 (0.80 в среднем). Луан Кампуш остаeтся лидером атаки с 7 голами в сезоне. Слабая оборона и нерезультативная атака мешают команде показывать стабильные результаты, особенно в последних турах, где «Верес» регулярно пропускает.
Факты о командах:
«Рух»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 6 последних матчах дома.
«Верес»
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 6 последних матчах.
Прогноз на матч «Рух» – «Верес»
Форма обеих команд говорит о том, что встреча пройдeт в осторожной манере. «Рух» испытывает проблемы дома, а «Верес» продолжает пропускать почти в каждом матче. Учитывая не самую высокую результативность гостей и стабильную оборону хозяев, ожидается минимальная победа «Руха». Решающее слово могут сказать стандарты или индивидуальные ошибки в защите «Вереса».
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Руха».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Руха» – коэффициент 6.30
- Победа «Руха» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75