10 мая на стадионе «Арена Львов» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом». Обе команды расположились в середине таблицы и с турнирной точки зрения обеспечили себе комфортное положение. Ожидается равная и тактически осторожная игра, где коллективы будут стремиться к победе, но при этом стараться избежать ненужных рисков.

«Рух»

После 27 туров «Рух» набрал 34 очка и занимает 9-е место. Команда демонстрирует стабильную игру, забив 5 мячей и пропустив столько же в последних пяти матчах (по 1.00 в среднем за игру). Лучший бомбардир – Ярослав Карабин, на его счету 6 голов в 29 матчах сезона. Несмотря на приличные результаты, стоит отметить, что «Рух» не выигрывал дома уже шесть матчей подряд, что говорит о проблемах при игре на своeм поле.

«Верес»

«Верес» идeт немного выше – на 8-й позиции с 35 очками после 27 туров. Команда нестабильна в обороне, пропустив 10 мячей за последние 5 матчей (в среднем 2.00 за игру), при этом забив лишь 4 (0.80 в среднем). Луан Кампуш остаeтся лидером атаки с 7 голами в сезоне. Слабая оборона и нерезультативная атака мешают команде показывать стабильные результаты, особенно в последних турах, где «Верес» регулярно пропускает.

Факты о командах:

«Рух»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 6 последних матчах дома.

«Верес»

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 6 последних матчах.

Личные встречи 50% (4) 38% (3) 13% (1) 15 Забитых мячей 9 1.88 В среднем за матч 1.13 5:2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 28 тур Рух 2 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 13 тур Верес 2 : 0 Рух Украина. Премьер-лига, 26 тур Рух 3 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 11 тур Верес 2 : 5 Рух Украина. Премьер-лига, 20 тур Рух 0 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 5 тур Верес 2 : 2 Рух Украина. Премьер-лига, 18 тур Верес 1 : 1 Рух Украина. Премьер-лига, 3 тур Рух 2 : 1 Верес

Прогноз на матч «Рух» – «Верес»

Форма обеих команд говорит о том, что встреча пройдeт в осторожной манере. «Рух» испытывает проблемы дома, а «Верес» продолжает пропускать почти в каждом матче. Учитывая не самую высокую результативность гостей и стабильную оборону хозяев, ожидается минимальная победа «Руха». Решающее слово могут сказать стандарты или индивидуальные ошибки в защите «Вереса».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Руха».

Рекомендованные ставки: