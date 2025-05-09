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Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Верес»: Премьер-лига Украины, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:30
Рух - Верес
10 мая 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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6.3
Точный счёт 1:0 в пользу «Руха»
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10 мая на стадионе «Арена Львов» состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом». Обе команды расположились в середине таблицы и с турнирной точки зрения обеспечили себе комфортное положение. Ожидается равная и тактически осторожная игра, где коллективы будут стремиться к победе, но при этом стараться избежать ненужных рисков.

«Рух»

После 27 туров «Рух» набрал 34 очка и занимает 9-е место. Команда демонстрирует стабильную игру, забив 5 мячей и пропустив столько же в последних пяти матчах (по 1.00 в среднем за игру). Лучший бомбардир – Ярослав Карабин, на его счету 6 голов в 29 матчах сезона. Несмотря на приличные результаты, стоит отметить, что «Рух» не выигрывал дома уже шесть матчей подряд, что говорит о проблемах при игре на своeм поле.

«Верес»

«Верес» идeт немного выше – на 8-й позиции с 35 очками после 27 туров. Команда нестабильна в обороне, пропустив 10 мячей за последние 5 матчей (в среднем 2.00 за игру), при этом забив лишь 4 (0.80 в среднем). Луан Кампуш остаeтся лидером атаки с 7 голами в сезоне. Слабая оборона и нерезультативная атака мешают команде показывать стабильные результаты, особенно в последних турах, где «Верес» регулярно пропускает.

Факты о командах:

«Рух»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 6 последних матчах дома.

«Верес»

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 6 последних матчах.

Личные встречи
50% (4)
38% (3)
13% (1)
15
Забитых мячей
9
1.88
В среднем за матч
1.13
5:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Рух
2 : 0
10.05.2025
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
2 : 0
10.11.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
3 : 1
27.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
2 : 5
22.10.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Рух
0 : 0
08.04.2023
Верес
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
2 : 2
30.09.2022
Рух
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
1 : 1
11.12.2021
Рух
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
2 : 1
07.08.2021
Верес
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Прогноз на матч «Рух» – «Верес»

Форма обеих команд говорит о том, что встреча пройдeт в осторожной манере. «Рух» испытывает проблемы дома, а «Верес» продолжает пропускать почти в каждом матче. Учитывая не самую высокую результативность гостей и стабильную оборону хозяев, ожидается минимальная победа «Руха». Решающее слово могут сказать стандарты или индивидуальные ошибки в защите «Вереса».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Руха».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Руха» – коэффициент 6.30
  • Победа «Руха» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

6.3
Точный счёт 1:0 в пользу «Руха»
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Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Верес Рух
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