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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Верес
Рух - Верес: обзор матча 07 августа 2021
Рух
07.08.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Верес
6'
А. Борячук
10'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Верес
Желтая карточка
М. Белый
85'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
А. Борячук
74'
Замена
А. Кухарук
️️️️
П. Ореховский
74'
Замена
О. Кузык
️️️️
Б. Бойчук
65'
Замена
Р. Карасюк
️️️️
Р. Дидык
53'
36'
Желтая карточка
Г. Пасич
ГОЛ! 2:0!
Ю. Климчук
Пас отдал
В. Федорчук
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Борячук
Пас отдал
М. Мысык
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рух - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
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