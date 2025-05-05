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Прогноз на точный счет матча «Жувентуде» – «Атлетико Минейро»: Серия A, 6 мая 2025

05 мая 2025 10:49
Жувентуде - Атлетико Минейро
06 мая 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 7 тур
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7.2
Точный счет 1:2 в пользу «Атлетико Минейро»
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6 мая на Estádio Alfredo Jaconi пройдет матч 7-го тура бразильской Серии A между «Жувентуде» и «Атлетико Минейро». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и испытывают игровые проблемы, однако каждый из соперников мотивирован набирать очки. Хозяева постараются использовать фактор своего поля, а гости рассчитывают на опыт и класс лидеров.

«Жувентуде»

«Жувентуде» занимает 14-е место с 7 очками после 6 туров. Команда не побеждает в 3 матчах подряд, пропуская в каждом. За последние 5 игр «Жувентуде» забил 5 голов, пропустив 14. Средняя результативность – 1.00 гола за матч, при этом команда пропускает в среднем 2.80 гола. Лидером атаки является Энмерсон Баталья, забивший 5 мячей в 17 матчах. Команда активно играет на контратаках, но испытывает проблемы в обороне, особенно против соперников, владеющих мячом.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» идет на 17-м месте, набрав 6 очков. Команда играет вничью в трех последних матчах, пропуская в каждом. В 5 последних играх «Атлетико Минейро» забил 6 голов, пропустив 7. Средняя результативность – 1.20 гола за матч, оборона пропускает в среднем 1.40. Лидером атаки остается Халк, забивший 11 голов в 18 матчах. Команда строит игру через владение мячом и старается использовать стандартные положения, однако защита часто дает сбои.

Факты о командах:

«Жувентуде»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 игр)

«Атлетико Минейро»

  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи
14% (1)
14% (1)
71% (5)
6
Забитых мячей
11
0.86
В среднем за матч
1.57
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 1
06.05.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
27.11.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
1 : 1
17.07.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.10.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
02.07.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
21.11.2021
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
08.08.2021
Атлетико Минейро
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Прогноз на матч «Жувентуде» – «Атлетико Минейро»

Матч обещает быть открытым: обе команды регулярно забивают и при этом часто допускают ошибки в обороне. «Жувентуде» активно использует фактор своего поля, что делает их более уверенными в атаке, несмотря на слабую защиту. «Атлетико Минейро» способен навязать высокий темп и контролировать мяч, но также не безупречен у своих ворот.

Ожидается, что игра будет результативной, с шансами на голы от обеих сторон. Учитывая атакующую мощь «Атлетико Минейро» и нестабильность обороны «Жувентуде», гости выглядят чуть предпочтительнее, однако и хозяева способны огрызнуться на контратаках.

Рекомендация:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Атлетико Минейро» – коэффициент 7.20
  • Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

7.2
Точный счет 1:2 в пользу «Атлетико Минейро»
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Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Жувентуде
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