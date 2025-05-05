6 мая на Estádio Alfredo Jaconi пройдет матч 7-го тура бразильской Серии A между «Жувентуде» и «Атлетико Минейро». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и испытывают игровые проблемы, однако каждый из соперников мотивирован набирать очки. Хозяева постараются использовать фактор своего поля, а гости рассчитывают на опыт и класс лидеров.

«Жувентуде»

«Жувентуде» занимает 14-е место с 7 очками после 6 туров. Команда не побеждает в 3 матчах подряд, пропуская в каждом. За последние 5 игр «Жувентуде» забил 5 голов, пропустив 14. Средняя результативность – 1.00 гола за матч, при этом команда пропускает в среднем 2.80 гола. Лидером атаки является Энмерсон Баталья, забивший 5 мячей в 17 матчах. Команда активно играет на контратаках, но испытывает проблемы в обороне, особенно против соперников, владеющих мячом.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» идет на 17-м месте, набрав 6 очков. Команда играет вничью в трех последних матчах, пропуская в каждом. В 5 последних играх «Атлетико Минейро» забил 6 голов, пропустив 7. Средняя результативность – 1.20 гола за матч, оборона пропускает в среднем 1.40. Лидером атаки остается Халк, забивший 11 голов в 18 матчах. Команда строит игру через владение мячом и старается использовать стандартные положения, однако защита часто дает сбои.

Факты о командах:

«Жувентуде»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 игр)

«Атлетико Минейро»

Играет вничью в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи 14% (1) 14% (1) 71% (5) 6 Забитых мячей 11 0.86 В среднем за матч 1.57 3:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 7 тур Жувентуде 0 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 36 тур Атлетико Минейро 2 : 3 Жувентуде Бразилия. Серия А, 17 тур Жувентуде 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 34 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Жувентуде Бразилия. Серия А, 15 тур Жувентуде 1 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 34 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Жувентуде Бразилия. Серия А, 15 тур Жувентуде 1 : 2 Атлетико Минейро

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Атлетико Минейро»

Матч обещает быть открытым: обе команды регулярно забивают и при этом часто допускают ошибки в обороне. «Жувентуде» активно использует фактор своего поля, что делает их более уверенными в атаке, несмотря на слабую защиту. «Атлетико Минейро» способен навязать высокий темп и контролировать мяч, но также не безупречен у своих ворот.

Ожидается, что игра будет результативной, с шансами на голы от обеих сторон. Учитывая атакующую мощь «Атлетико Минейро» и нестабильность обороны «Жувентуде», гости выглядят чуть предпочтительнее, однако и хозяева способны огрызнуться на контратаках.

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