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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Минейро
Жувентуде - Атлетико Минейро: обзор матча 08 августа 2021
Жувентуде
08.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
45+1'
P. Boia
77'
Халк
90+2'
Н. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Атлетико Минейро
90'
+7
Желтая карточка
Жаир
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Силва
Пас отдал
И. Фернандес
Замена
Э. Москера
️️️️
Чико
88'
Замена
A.
️️️️
Капиксаба
82'
Замена
R.
️️️️
D.
82'
Замена
R.
️️️️
P. Boia
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Халк
Пас отдал
Э. Саша
76'
Замена
Калебе
️️️️
Додо
76'
Замена
Жаир
️️️️
Аллан
Замена
C.
️️️️
Р. Форстер
76'
72'
Желтая карточка
Аллан
68'
Замена
Э. Саша
️️️️
Д. Борреро
Желтая карточка
Р. Форстер
61'
52'
Желтая карточка
Д. Борреро
46'
Замена
Натан
️️️️
Ч. Че
46'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Йоран
ГОЛ! 1:0!
P. Boia
Пас отдал
Соррисо
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
31
Марсело Карне
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Didi
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
19
Йоран
ЦП
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
16
Додо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
21
Roberson
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
10
Чико
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Жаир
ЦП
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
1-1-5
13
Форстер
10
23
7
Капиксаба
91
7
Соррисо
2
Матеус
2-2-5
23
Гуга
21
Рабельо
29
Аллан
19
Йоран
16
Додо
7
Халк
8
Фернандес
3
Че Че
77
Борреро
98
21
21
98
13
Форстер
13
13
13
Форстер
7
Капиксаба
14
14
7
Капиксаба
23
20
20
23
10
Чико
10
Чико
Чико
7
Москера
7
Москера
Чико
19
Йоран
11
Саварино
11
Саварино
19
Йоран
29
Аллан
8
Жаир
8
Жаир
29
Аллан
16
Додо
30
Калебе
30
Калебе
16
Додо
3
Че Че
14
Натан
14
Натан
3
Че Че
77
Борреро
8
Саша
8
Саша
77
Борреро
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Минейро
2
Michel
ЦЗ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
31
Матеус Мендес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Минейро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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