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Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: Премьер-лига, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:37
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
05 мая 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас»
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5 мая на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 35-го тура Премьер-лиги, где «Кристал Пэлас» примет «Ноттингем Форест». Обе команды подходят к встрече в нестабильной форме: хозяева стремятся прервать серию без побед, а гости пытаются сохранить место в еврокубковой зоне. Игра обещает быть напряжeнной, ведь каждая из команд имеет собственную мотивацию для набора очков.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место с 45 очками. Команда не побеждает в 4 последних матчах, но в Кубке Англии обыграла «Астон Виллу» 3:0. В последнем туре «орлы» сыграли вничью 2:2 с «Арсеналом». За последние 5 игр команда забила 7 голов и пропустила 12. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, а оборона пропускает 2.40. Лидером атаки остаeтся Жан-Филипп Матета, забивший 17 голов в 41 матче. «Кристал Пэлас» неплохо действует дома, но нестабильность в защите остаeтся главной проблемой команды.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» идeт на 6-м месте с 60 очками. Команда проиграла последние два матча с общим счeтом 0:4, уступив «Брентфорду» и «Манчестер Сити». За последние 5 игр «Ноттингем» забил 3 гола и пропустил 8. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атак остаeтся Крис Вуд, оформивший 19 голов в 36 матчах. Команда испытывает спад, особенно в атакующих действиях, а защита всe чаще даeт сбои под давлением соперников.

Факты о командах:

«Кристал Пэлас»

  • Не побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)

«Ноттингем Форест»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
7% (1)
50% (7)
43% (6)
8
Забитых мячей
20
0.57
В среднем за матч
1.43
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.05.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.10.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
30.03.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
07.10.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
28.05.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
12.11.2022
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
29.12.2012
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
18.09.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
31.03.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
10.12.2011
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
08.05.2011
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
18.12.2010
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
23.03.2010
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
24.10.2009
Ноттингем Форест
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Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»

Матч ожидается упорным, с шансами для обеих команд. «Кристал Пэлас» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля и слабой формой гостей. «Ноттингем Форест» испытывает серьeзные проблемы в атаке и обороне, что делает их уязвимыми против активного давления соперника.

«Кристал Пэлас» создаeт больше моментов дома и, несмотря на оборонительные ошибки, способен воспользоваться проблемами «Ноттингема». Гости, вероятно, сыграют осторожно, стараясь минимизировать риски, но нестабильность защиты может стоить им очков. Вероятен сценарий, где хозяева забьют дважды, а гости ограничатся одним голом.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас» – коэффициент 6.50
  • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.40
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Кристал Пэлас
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