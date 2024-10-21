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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас: обзор матча 21 октября 2024
Ноттингем Форест
21.10.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
65'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
90'
+6
Желтая карточка
Д. Муньос
88'
Замена
A. Agbinone
️️️️
Д. Камада
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
84'
Замена
Р. Соса
️️️️
К. Хадсон-Одои
84'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Э. Андерсон
78'
Замена
Морато
️️️️
А. Морено
78'
74'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Т. Митчелл
74'
Замена
И. Сарр
️️️️
У. Хьюз
Желтая карточка
Н. Домингес
69'
66'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Э. Нкетиа
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
65'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Эланга
63'
Желтая карточка
Э. Андерсон
60'
42'
Желтая карточка
Д. Камада
6'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Адам Уортон
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
11
Алекс Морено
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
22
Йетс
8
Домингес
19
Эланга
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
6
Гехи
27
Чалоба
5
Лакруа
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
8
Лерма
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
11
Алекс Морено
5
Морато
5
Морато
11
Алекс Морено
5
Андерсон
3
Уильямс
3
Уильямс
5
Андерсон
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
3
Митчелл
27
Шлупп
27
Шлупп
3
Митчелл
19
Хьюз
7
Сарр
7
Сарр
19
Хьюз
18
Камада
19
19
18
Камада
9
Нкетиа
14
Матета
14
Матета
9
Нкетиа
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
31
Реми Мэттьюз
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
2
3
Всего ударов по воротам
20
20
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
442
442
Сейвы
7
5
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
9
6
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
10
10
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.08
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сити Граунд
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