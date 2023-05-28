Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
Кристал Пэлас - Ноттингем Форест: обзор матча 28 мая 2023
Кристал Пэлас
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
66'
У. Хьюз
31'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
Замена
Н. Ахамада
️️️️
М. Олисе
90'
+1
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
90'
+1
90'
Замена
А. Айю
️️️️
М. Гиббс-Уайт
90'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
82'
Желтая карточка
Р. Йетс
74'
Замена
Э. Деннис
️️️️
В. Боли
73'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Мангала
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ш. Дукур
69'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
68'
ГОЛ! 1:1!
У. Хьюз
Пас отдал
М. Олисе
66'
46'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
43'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
77
Алекс Майтен
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
19
Хьюз
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
10
Айю
3-3-2-1-1
13
Хеннесси
6
Уорролл
30
Боли
19
Ниахате
92
Орье
23
Мангала
6
Лоди
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
22
Джонсон
14
Авонийи
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
28
Дукур
11
МакАртур
11
МакАртур
28
Дукур
17
Олисе
8
Ахамада
8
Ахамада
17
Олисе
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
23
Мангала
8
Куяте
8
Куяте
23
Мангала
10
Гиббс-Уайт
24
Айю
24
Айю
10
Гиббс-Уайт
30
Боли
17
Деннис
17
Деннис
30
Боли
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
41
Джо Уитворт
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
77
Алекс Майтен
ЛВ
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
Остались в запасе
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
77
Алекс Майтен
ЛВ
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Кристал Пэлас - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
22:26
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
22:26
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+