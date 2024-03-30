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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас: обзор матча 30 марта 2024
Ноттингем Форест
30.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
61'
К. Вуд
11'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
90'
+4
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
О. Эйна
84'
80'
Замена
У. Хьюз
️️️️
А. Уортон
70'
Желтая карточка
Д. Шлупп
66'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
61'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Ориги
60'
Желтая карточка
А. Фелипе
49'
Замена
Э. Эланга
️️️️
И. Сангаре
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
3
Уильямс
18
Фелипе
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
27
Ориги
3-2-2-1-2
1
Хендерсон
25
Уорд
2
Андерсен
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
8
Лерма
10
Эзе
14
Матета
10
Айю
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
27
Ориги
10
Рейна
10
Рейна
27
Ориги
6
Сангаре
19
Эланга
19
Эланга
6
Сангаре
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
10
Айю
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Айю
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
1
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
0
Количество передач
537
378
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.11
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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