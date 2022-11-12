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Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас: обзор матча 12 ноября 2022
Ноттингем Форест
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
54'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
88'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Лоди
86'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
М. Гиббс-Уайт
86'
85'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ш. Дукур
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Лингард
81'
78'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Н. Клайн
78'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Э. Эзе
73'
Желтая карточка
М. Гехи
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ш. Куяте
70'
64'
Желтая карточка
Д. Уорд
Желтая карточка
Р. Йетс
61'
60'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Т. Митчелл
59'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 1:0!
М. Гиббс-Уайт
54'
41'
Пенальти не реализован!
В. Заа
30'
Желтая карточка
Т. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-3-2
1
Хендерсон
6
Лоди
30
Боли
6
Уорролл
92
Орье
8
Куяте
19
Фройлер
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
77
Лингард
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
6
Лоди
3
Уильямс
3
Уильямс
6
Лоди
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
27
О'Брайен
10
Гиббс-Уайт
8
Куяте
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Куяте
77
Лингард
9
Сарридж
9
Сарридж
77
Лингард
3
Митчелл
25
Уорд
25
Уорд
3
Митчелл
17
Клайн
19
Хьюз
19
Хьюз
17
Клайн
10
Эзе
7
Эбиовей
7
Эбиовей
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
28
Дукур
29
Эдуард
29
Эдуард
28
Дукур
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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