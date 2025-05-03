4 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Воронежский «Факел» примет гостей из столицы – московский «Спартак».
«Факел»
Воронежцы кошмарно проводят весеннюю часть сезона. «Факел» проигрывает фактически всем без разбору и успел забить всего лишь один (!) гол в весенних матчах. Стоит ли удивляться тому, что команда упала на самое дно турнирной таблицы РПЛ?
Последние три игры:
- Рубин – Факел 2:1
- Факел – Ростов 0:2
- Акрон – Факел 1:0
«Спартак»
После крайне разочаровывающего дерби с ЦСКА «красно-белых» ждал еще один важный и принципиальный поединок – против «Динамо» в Кубке страны. Тут «Спартак» преуспел и вышел в финал так называемого «пути регионов».
Что касается положения дел в РПЛ, то «народную команду» уже нельзя считать претендентом на титул. Подопечные Деяна Станковича отстали от лидера («Краснодар») на 8 баллов и сохраняют сугубо математические шансы на «золото».
Последние три игры:
- Спартак – Динамо Москва 2:1
- Спартак – ЦСКА 1:2
- Акрон – Спартак 2:3
Прогноз на матч «Факел» – «Спартак»
«Факел» стал крайне неудобным оппонентом для «Спартака», однако сейчас воронежцы слишком слабы. Считаем, что «красно-белые» просто не могут оступиться в игре с главным аутсайдером российской Премьер-Лиги.
Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1,49.