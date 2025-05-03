4 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Воронежский «Факел» примет гостей из столицы – московский «Спартак».

«Факел»

Воронежцы кошмарно проводят весеннюю часть сезона. «Факел» проигрывает фактически всем без разбору и успел забить всего лишь один (!) гол в весенних матчах. Стоит ли удивляться тому, что команда упала на самое дно турнирной таблицы РПЛ?

Последние три игры:

Рубин – Факел 2:1

Факел – Ростов 0:2

Акрон – Факел 1:0

«Спартак»

После крайне разочаровывающего дерби с ЦСКА «красно-белых» ждал еще один важный и принципиальный поединок – против «Динамо» в Кубке страны. Тут «Спартак» преуспел и вышел в финал так называемого «пути регионов».

Что касается положения дел в РПЛ, то «народную команду» уже нельзя считать претендентом на титул. Подопечные Деяна Станковича отстали от лидера («Краснодар») на 8 баллов и сохраняют сугубо математические шансы на «золото».

Последние три игры:

Спартак – Динамо Москва 2:1

Спартак – ЦСКА 1:2

Акрон – Спартак 2:3

Личные встречи 21% (3) 7% (1) 71% (10) 12 Забитых мячей 31 0.86 В среднем за матч 2.21 2:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:2 Россия. Премьер-лига, 27 тур Факел 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 5 тур Спартак 3 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 20 тур Спартак 0 : 2 Факел Россия. Премьер-лига, 13 тур Факел 2 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 3 : 2 Факел Россия. Кубок, 4 тур Факел 1 : 2 Спартак Россия. Кубок, 2 тур Спартак 3 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 7 тур Факел 1 : 4 Спартак Чемпионат России, 22 тур Факел 0 : 5 Спартак Чемпионат России, 8 тур Спартак 3 : 0 Факел Чемпионат России, 20 тур Факел 1 : 0 Спартак Чемпионат России, 6 тур Спартак 3 : 1 Факел Чемпионат России, 31 тур Спартак 4 : 2 Факел Чемпионат России, 14 тур Факел 0 : 1 Спартак

Прогноз на матч «Факел» – «Спартак»

«Факел» стал крайне неудобным оппонентом для «Спартака», однако сейчас воронежцы слишком слабы. Считаем, что «красно-белые» просто не могут оступиться в игре с главным аутсайдером российской Премьер-Лиги.

Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1,49.