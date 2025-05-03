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«Факел» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2025 с коэффициентом 1.49

03 мая 2025 12:00
Факел - Спартак
04 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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1.49
победа «Спартака», коэффициент – 1.49
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4 мая 2025 года в 14:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. Воронежский «Факел» примет гостей из столицы – московский «Спартак».

«Факел»

Воронежцы кошмарно проводят весеннюю часть сезона. «Факел» проигрывает фактически всем без разбору и успел забить всего лишь один (!) гол в весенних матчах. Стоит ли удивляться тому, что команда упала на самое дно турнирной таблицы РПЛ?

Последние три игры:

  • Рубин – Факел 2:1
  • Факел – Ростов 0:2
  • Акрон – Факел 1:0

«Спартак»

После крайне разочаровывающего дерби с ЦСКА «красно-белых» ждал еще один важный и принципиальный поединок – против «Динамо» в Кубке страны. Тут «Спартак» преуспел и вышел в финал так называемого «пути регионов».

Что касается положения дел в РПЛ, то «народную команду» уже нельзя считать претендентом на титул. Подопечные Деяна Станковича отстали от лидера («Краснодар») на 8 баллов и сохраняют сугубо математические шансы на «золото».

Последние три игры:

  • Спартак – Динамо Москва 2:1
  • Спартак – ЦСКА 1:2
  • Акрон – Спартак 2:3

Личные встречи
21% (3)
7% (1)
71% (10)
12
Забитых мячей
31
0.86
В среднем за матч
2.21
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Факел
0 : 0
04.05.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
3 : 0
18.08.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0 : 2
10.03.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Факел
2 : 0
28.10.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
3 : 2
11.03.2023
Факел
Россия. Кубок, 4 тур
Факел
1 : 2
19.10.2022
Спартак
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
3 : 0
15.09.2022
Факел
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Факел
1 : 4
27.08.2022
Спартак
Чемпионат России, 22 тур
Факел
0 : 5
18.08.2001
Спартак
Чемпионат России, 8 тур
Спартак
3 : 0
05.05.2001
Факел
Чемпионат России, 20 тур
Факел
1 : 0
05.08.2000
Спартак
Чемпионат России, 6 тур
Спартак
3 : 1
30.04.2000
Факел
Чемпионат России, 31 тур
Спартак
4 : 2
24.10.1997
Факел
Чемпионат России, 14 тур
Факел
0 : 1
18.06.1997
Спартак
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Прогноз на матч «Факел» – «Спартак»

«Факел» стал крайне неудобным оппонентом для «Спартака», однако сейчас воронежцы слишком слабы. Считаем, что «красно-белые» просто не могут оступиться в игре с главным аутсайдером российской Премьер-Лиги.

Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1,49.

1.49
победа «Спартака», коэффициент – 1.49
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
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