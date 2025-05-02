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Прогноз на точный счет матча «Динамо Брест» – «Славия Мозырь»: Высшая лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:45
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
03 мая 2025, суббота 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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7.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Славии Мозырь»
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3 мая на стадионе «ОСК Брестский» пройдет матч 7-го тура чемпионата Беларуси между «Динамо Брест» и «Славией Мозырь». Хозяева уверенно выглядят в обороне и сохраняют надежность в последних турах, в то время как гости захватили лидерство и не знают поражений с начала сезона. Игра обещает стать важной для обеих команд, особенно на фоне хороших серий без поражений.

«Динамо Брест»

«Динамо Брест» набрал 9 очков после 6 туров и располагается на 8-м месте. Команда не проигрывает в трех последних матчах, при этом не пропуская голов. За последние пять игр клуб забил 5 мячей (в среднем 1.00 гола за матч) и пропустил 4 (0.80 за матч), что подчеркивает акцент на обороне. Лучший бомбардир – Михаил Гордейчук, забивший 4 мяча в 10 встречах.

Команда умеет грамотно обороняться, сохранив свои ворота в неприкосновенности в трех последних турах. Однако результативность «Динамо Брест» пока не самая высокая, а атака строится на индивидуальных действиях.

«Славия Мозырь»

«Славия Мозырь» возглавляет таблицу, имея 14 очков после 6 игр. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, забивая в каждой встрече. В последних пяти играх «Славия Мозырь» отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за матч) и пропустила всего 3 (по 0.60 за игру). Лидером нападения является Андрей Соловей, оформивший 5 голов в 6 матчах.

Команда демонстрирует хороший баланс между атакой и защитой, контролируя ход матчей. «Славия Мозырь» уверенно чувствует себя в гостях, выигрывая три из последних четырех выездных встреч.

Факты о командах:

«Динамо Брест»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Славия Мозырь»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
42% (11)
23% (6)
35% (9)
37
Забитых мячей
32
1.42
В среднем за матч
1.23
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
20.08.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
0 : 1
09.04.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 3
17.09.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
07.05.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
0 : 3
18.09.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
08.05.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
31.10.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.04.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
31.08.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
25.04.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
27.08.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
3 : 1
30.04.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 4
10.09.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
0 : 0
07.05.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
27.09.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
31.05.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
30.11.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
19.10.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
17.08.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 0
24.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо-Брест
2 : 0
25.11.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
19.08.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
12.05.2012
Динамо-Брест
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Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Славия Мозырь»

Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе. «Динамо Брест» надежно защищается и редко пропускает, «Славия Мозырь» впечатляет атакой и результатами. Игра может получиться закрытой, с упором на дисциплину. Исходя из статистики, шансы гостей чуть выше, но ждать обилия голов не стоит.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Славии Мозырь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Славии Мозырь» – коэффициент 7.00
  • Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.20
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Славии Мозырь» больше 0.5 – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.68

7.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Славии Мозырь»
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Динамо-Брест
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