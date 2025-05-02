3 мая на стадионе «ОСК Брестский» пройдет матч 7-го тура чемпионата Беларуси между «Динамо Брест» и «Славией Мозырь». Хозяева уверенно выглядят в обороне и сохраняют надежность в последних турах, в то время как гости захватили лидерство и не знают поражений с начала сезона. Игра обещает стать важной для обеих команд, особенно на фоне хороших серий без поражений.
«Динамо Брест»
«Динамо Брест» набрал 9 очков после 6 туров и располагается на 8-м месте. Команда не проигрывает в трех последних матчах, при этом не пропуская голов. За последние пять игр клуб забил 5 мячей (в среднем 1.00 гола за матч) и пропустил 4 (0.80 за матч), что подчеркивает акцент на обороне. Лучший бомбардир – Михаил Гордейчук, забивший 4 мяча в 10 встречах.
Команда умеет грамотно обороняться, сохранив свои ворота в неприкосновенности в трех последних турах. Однако результативность «Динамо Брест» пока не самая высокая, а атака строится на индивидуальных действиях.
«Славия Мозырь»
«Славия Мозырь» возглавляет таблицу, имея 14 очков после 6 игр. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, забивая в каждой встрече. В последних пяти играх «Славия Мозырь» отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за матч) и пропустила всего 3 (по 0.60 за игру). Лидером нападения является Андрей Соловей, оформивший 5 голов в 6 матчах.
Команда демонстрирует хороший баланс между атакой и защитой, контролируя ход матчей. «Славия Мозырь» уверенно чувствует себя в гостях, выигрывая три из последних четырех выездных встреч.
Факты о командах:
«Динамо Брест»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Не пропускает в 3 последних матчах
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
- В среднем 0.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)
«Славия Мозырь»
- Не проигрывает в 9 последних матчах
- Забивает в 8 последних матчах
- В среднем 2.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
- В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Славия Мозырь»
Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе. «Динамо Брест» надежно защищается и редко пропускает, «Славия Мозырь» впечатляет атакой и результатами. Игра может получиться закрытой, с упором на дисциплину. Исходя из статистики, шансы гостей чуть выше, но ждать обилия голов не стоит.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Славии Мозырь».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Славии Мозырь» – коэффициент 7.00
- Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Славии Мозырь» больше 0.5 – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.68