3 мая на стадионе «ОСК Брестский» пройдет матч 7-го тура чемпионата Беларуси между «Динамо Брест» и «Славией Мозырь». Хозяева уверенно выглядят в обороне и сохраняют надежность в последних турах, в то время как гости захватили лидерство и не знают поражений с начала сезона. Игра обещает стать важной для обеих команд, особенно на фоне хороших серий без поражений.

«Динамо Брест»

«Динамо Брест» набрал 9 очков после 6 туров и располагается на 8-м месте. Команда не проигрывает в трех последних матчах, при этом не пропуская голов. За последние пять игр клуб забил 5 мячей (в среднем 1.00 гола за матч) и пропустил 4 (0.80 за матч), что подчеркивает акцент на обороне. Лучший бомбардир – Михаил Гордейчук, забивший 4 мяча в 10 встречах.

Команда умеет грамотно обороняться, сохранив свои ворота в неприкосновенности в трех последних турах. Однако результативность «Динамо Брест» пока не самая высокая, а атака строится на индивидуальных действиях.

«Славия Мозырь»

«Славия Мозырь» возглавляет таблицу, имея 14 очков после 6 игр. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, забивая в каждой встрече. В последних пяти играх «Славия Мозырь» отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за матч) и пропустила всего 3 (по 0.60 за игру). Лидером нападения является Андрей Соловей, оформивший 5 голов в 6 матчах.

Команда демонстрирует хороший баланс между атакой и защитой, контролируя ход матчей. «Славия Мозырь» уверенно чувствует себя в гостях, выигрывая три из последних четырех выездных встреч.

Факты о командах:

«Динамо Брест»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Не пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.80 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Славия Мозырь»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В среднем 2.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.60 гола за матч в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 42% (11) 23% (6) 35% (9) 37 Забитых мячей 32 1.42 В среднем за матч 1.23 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 7 тур Динамо-Брест 3 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 20 тур Динамо-Брест 3 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 5 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Динамо-Брест 0 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Динамо-Брест 1 : 3 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Славия-Мозырь 3 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Динамо-Брест 0 : 3 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Динамо-Брест 1 : 2 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Славия-Мозырь 2 : 4 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо-Брест 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 20 тур Славия-Мозырь 1 : 2 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 5 тур Динамо-Брест 3 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 21 тур Славия-Мозырь 1 : 4 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 6 тур Динамо-Брест 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 21 тур Динамо-Брест 1 : 2 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 8 тур Славия-Мозырь 3 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 32 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 27 тур Динамо-Брест 3 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 21 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 10 тур Динамо-Брест 1 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 33 тур Динамо-Брест 2 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 21 тур Динамо-Брест 1 : 2 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 10 тур Славия-Мозырь 2 : 1 Динамо-Брест

Прогноз на матч «Динамо Брест» – «Славия Мозырь»

Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе. «Динамо Брест» надежно защищается и редко пропускает, «Славия Мозырь» впечатляет атакой и результатами. Игра может получиться закрытой, с упором на дисциплину. Исходя из статистики, шансы гостей чуть выше, но ждать обилия голов не стоит.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Славии Мозырь».

Рекомендованные ставки: